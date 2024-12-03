В Украине появятся платные дороги: когда и при каких условиях построят

По меньшей мере, через 5 лет в Украине могут появиться платные дороги. В настоящее время правительство рассматривает пять регионов для строительства таких дорог, но нужно найти инвесторов для участия в таких инфраструктурных проектах.

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Об этом на украинском телевидении рассказал член комитета Верховной Рады Украины по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко ("Слуга народа"). По его словам, для создания соответствующих автодорог рассматриваются территории Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской областей.

"Это те направления, где сейчас замеряется интенсивность движения, для того, чтобы понять перспективность введения платных дорог на этих направлениях. Для того чтобы эти дороги были окупаемыми, 18 тысяч автомобилей должны проезжать ими в сутки. Именно это сейчас замеряется и исполнительной властью, и европейскими консультантами, работающими в этом направлении", – пояснил нардеп.

Крейденко отметил, что пока речь о введении платы за пользование дорогами речь не идет. Совет должен подготовить законодательную базу для их появления.

"Хочу успокоить наших граждан. Сейчас идет речь больше о законодательном внедрении, о законодательном регулировании процесса введения в Украине платных дорог. И здесь моя позиция очень проста: мы должны подготовить законодательство, а если европейские инвесторы хотят заходить на наши рынки, пусть строят за собственные средства, вводящие их как хорошую альтернативу с высоким качеством и возможностью быстрого передвижения нашим обычным дорогам", – подчеркнул Владимир Крейденко.

Ранее заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач сообщил, что вопрос платных дорог – это требование Европейского Союза. В настоящее время уже наработан законопроект, запускающий этот механизм, а также договоренности с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), который выступит одним из инвесторов проекта.

Также OBOZ.UA сообщал, что из-за развязанной Россией войны в Украине полностью разрушены 24 тыс. км дорог. Для их восстановления понадобится 900 млрд. грн., а сами работы могут занять 2-4 года. Кроме того, нуждаются в восстановлении 302 моста, путепроводы и эстакады.

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