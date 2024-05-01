В Украине готовят новые правила торговли подержанными авто: что известно

В Украине появился проект изменений правил оптовой и розничной торговли б/у автомобилями. В частности, предлагается ввести норму, которая обяжет граждан в случае продажи машины комиссионной площадке предоставлять информацию о стоимости такого авто.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров "О внесении изменений в Порядок осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами и их составными частями, имеющими идентификационные номера по урегулированию процедуры комиссионной торговли транспортными средствами". Документ опубликовало Министерство внутренних дел (МВД).

Так, документ предполагает, что физическое лицо, передающее транспортное средство для продажи будет обязано предоставить сведения о среднерыночной или оценочной стоимости, определенной по закону. Какой именно вариант выбрать, решает само физлицо.

При этом комиссионным площадкам по торговле авто запретят принимать машины без документов, подтверждающих стоимость транспортного средства. Исключением могут стать только те случаи, когда доход от продажи такого авто не облагается налогами.

Как отмечают авторы документа в пояснительной записке, проект призван устранить несовершенство законодательства. Сейчас в юридических нормах существует лазейка, которая позволяет продавать авто в "комиссионки" без указания стоимости, что приводит к недополучению государством налогов. Именно эту лазейку и хотят закрыть.

Следует учитывать, что новые правила еще не утверждены. Проект только готовят к вынесению на рассмотрение правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине внедрят онлайн-растаможку легковых автомобилей через Дію. Новая процедура призвана убрать из процесса оценки авто человеческий фактор.

Кроме того, законодатели собираются радикально упростить работу компаний, которые занимаются торговлей б/у автомобилями. Таким фирмам больше не нужно будет перерегистрировать на себя автомобили после покупки у первого владельца и перед продажей второму – достаточно будет заключить два договора купли-продажи.

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