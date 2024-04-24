В Украине введут новые правила растаможки авто: нардепы приняли решение

В Украине внедрят онлайн-растаможку легковых автомобилей через Дію. Новая процедура призвана убрать из процесса оценки авто человеческий фактор.

Новые правила растаможки прописаны в проекте закона № 10380. Он 24 апреля был принят в первом чтении 269 голосами нардепов, сообщил первый замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос").

"В целом весь процесс растаможки будет онлайн. Дія поможет заполнять таможенную декларацию, подтянув информацию об автомобиле по VIN-коду. Растаможка авто в Дії может быть показательным кейсом того, как меняется таможня, когда нет человеческого фактора. Надеюсь на скорейшее голосование и поддержку во время второго чтения", – прокомментировал решение нардепов министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Онлайн-растаможка авто: что известно о правилах

Когда новый закон вступит в силу, физлица смогут подавать электронную таможенную декларацию через приложение Дія, а бизнес – через веб-портал Дія. Авторы законопроекта предлагают создать Базу данных таможенной стоимости легковых автомобилей.

Как объяснял Федоров ранее, ее сформирует Минцифры на основе данных таможни. В систему будет внесена таможенная стоимость новых легковых автомобилей, проходивших таможенное оформление в Украине с 2007 года, с указанием марки, модели, года выпуска, типа и объема двигателя.

Глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа") указывал, что при введении новой модели ликвидируется сразу несколько схем. Это:

указание несуществующих повреждений и неисправностей легкового автомобиля;

изменения модификации легкового автомобиля;

подделка договоров купли-продажи легкового автомобиля (купчих, инвойсов);

изменение показателей одометра (искусственное увеличение или уменьшение пробега легкового автомобиля).

Ранее в Украине уже пытались перевести растаможку авто в Дію. Однако народные депутаты не поддержали предыдущие законопроекты.

"Предыдущая концепция строилась на определении таможенных платежей исключительно по техническим характеристикам авто – без таможенной стоимости. Потому предварительную концепцию не поддержали нардепы", – объяснял Федоров.

При этом он заверил: в новый законопроект включили возможность соблюдения ключевых международных норм. Следует понимать, что онлайн-растаможка будет действовать временно, до приобретения Украиной статуса членства в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине собираются радикально упростить работу компаний, которые занимаются торговлей б/у автомобилями.Таким фирмам больше не нужно будет перерегистрировать на себя автомобили после покупки у первого владельца и перед продажей второму – достаточно будет заключить два договора купли-продажи.

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