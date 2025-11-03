В Украине готовят новое масштабное "большое строительство": что хотят построить в обход России

В Украине собираются построить подводную кабельную систему Kardesa. Она должна соединить страну с Болгарией, Турцией и Грузией. А кроме того, по прогнозам, значительно повысить надежность и устойчивость отечественной телекоммуникационной инфраструктуры.

Об этом сообщили на Правительственном портале. Там отметили:

Ожидается, что маршрут пройдет по Черному морю и станет частью цифрового коридора, который в обход России объединит Европу и Азию.

Заниматься же строительством будут Vodafone Group и Vodafone Украина.

"Vodafone Group и Vodafone Украина приступят к строительству подводной кабельной системы. В Европе главным партнером выступает глобальный Vodafone. А участок подводного кабеля по дну Черного моря будет финансироваться в том числе украинским Vodafone и реализовываться вместе с Минцифрой", – говорится в сообщении.

В целом же, отмечается, глобальной целью проекта является повышение надежности и безопасности связи в Черноморском регионе. А кроме того, создание альтернативного маршрута, обходящего территорию России.

Что Украина получит от строительства

Вместе с тем, подчеркивается, кроме цифровой безопасности, строительство подводной сети должно принести Украине и другие выгоды. В частности:

Повышение транзитного потенциала.

Дело, отмечается, в том, что реализация проекта сделает страну "ключевым транзитным звеном между Европой и Азией".

Также, отмечается, проект должен создать новые рабочие места. Ведь, по ожиданиям, он будет стимулировать развитие инфраструктуры:

Дата-центров. Точек обмена трафиком и цифровой экономики.

"Это будет способствовать привлечению инвестиций и создаст новые рабочие места, особенно для инженеров, проектных менеджеров и IT-специалистов", – объяснили на Правительственном портале.

Добавление дополнительных 500 Тбит/с пропускной способности для Черноморского региона.

Это, акцентируется, "критически важно для роста объема трафика" от 5G, ИИ, стриминговых сервисов.

Когда начнут строительство и сколько будет стоить

В целом же стоимость проекта оценивается в более 100 млн евро. Ожидается, что строительство первого участка начнется в 2027 году в Болгарии.

"В Украине все работы будут проводиться исключительно в международно признанных безопасных зонах. И при стабильности и безопасности в регионе", – заверили на Правительственном портале.

