Украинцам обещают новые цены на ключевые овощи: чего ждать к весне-2024

Украинцам до весны 2024 года следует ожидать небольшого роста цен на основные овощи, в частности т.н. борщевой набор (капуста, морковь, свекла, картофель и капуста). Однако существенно подорожать могут только импортные овощи – из-за проблем с логистикой. А вот цены на украинскую продукцию к концу зимы поднимутся на 2-7% – это традиционные сезонные колебания.

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Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельхозпродукции "Шувар" Татьяна Попович. "Критического роста цен не ожидается. Прогнозы цен на овощи, в зависимости от их вида, предполагают возможный рост стоимости на 2-7% к концу зимы", – отметила эксперт.

Она добавила, что по состоянию на начало 2024 года стоимость овощей "борщового набора" в Украине и так на 20% выше, чем год назад. Исключением стали лишь лук и морковь – благодаря богатому урожаю 2023 года.

"С учетом этих данных можно предположить, что цены на овощи в Украине к весне 2024 года будут подвержены умеренному росту с последующей возможностью стабилизации... Импортные продукты могут продолжать дорожать из-за логистики, но в целом ситуация с отечественными овощами останется стабильной", – резюмировала Попович.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинские чиновники ожидают роста цен на продукты питания. В частности, они прогнозируют, что подорожание начнется уже с января, а по некоторым позициям вообще не исключается дефицит – в частности, соли и ряда импортных продуктов.

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