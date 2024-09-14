В Украине анонсировали новый подход к "экономическому бронированию": с какой зарплатой дадут бронь

В Украине правительство готовит изменения в правила бронирования. В результате право на отсрочку получат украинцы, средняя зарплата которых составляет 35 тыс. грн.

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Об этом OBOZ.UA рассказал собеседник в правительстве, знакомый с деталями разработки решения. "Речь идет о зарплате 35 тыс., с которой ежемесячно платятся взносы. Это 35 тыс. грн для бронирования конкретного работника, однако также будут требования и к средней зарплате для предприятия. У нас сейчас уже есть бронирование, но будет введен критерий: 35 тыс. грн зарплаты", – рассказал собеседник в правительстве.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль рассказывал об изменении подходов к бронированию. "Нужно найти понимание во время войны, как правильно поддерживать нашу экономику, как правильно выводить из тени тех, кто работает все еще сегодня с конвертами. И экономическое бронирование – это не совсем то, о чем мы говорим в принципе "воюй или работай", – сказал премьер.

Ключевым элементом этого принципа является детенизация экономики. По словам Шмыгаля, в Украине значительная доля экономической деятельности происходит в "тени", что снижает поступление в бюджет и ослабляет способность государства финансировать оборону. Введение экономического бронирования может стимулировать предприятия легализовать зарплаты своих работников, поскольку только официально трудоустроенные граждане смогут получить бронирование.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, доработанный правительственный законопроект по повышению налогов предусматривает рост ставки военного сбора с 1,5% до 5% и установление налога на прибыль для банков на уровне 50% и для финансовых компаний – до 25%. В то же время повышение НДС и ввод сбора на предметы роскоши было исключено из проекта.

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