В Украине изменили план повышения налогов: нардепы раскрыли детали

Доработанный правительственный законопроект по повышению налогов предусматривает повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5% и установление налога на прибыль для банков на уровне 50% и для финансовых компаний – до 25%. В то же время, повышение НДС и введение сбора на предметы роскоши были исключены из проекта.

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Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Недавно стало известно о доработке правительственного законопроекта по повышению налогов, который в ближайшее время планируется вынести на рассмотрение в Верховную Раду Украины.

Этот документ содержит важные изменения, которые будут оказывать значительное влияние на налоговую политику страны. Несмотря на доработку, некоторые положения законопроекта остались без изменений:

повышение ставки военного сбора : планируется повышение ставки с 1,5% до 5%. Этот шаг направлен на обеспечение дополнительных поступлений в государственный бюджет для финансирования нужд армии;

: планируется повышение ставки с 1,5% до 5%. Этот шаг направлен на обеспечение дополнительных поступлений в государственный бюджет для финансирования нужд армии; установление военного сбора для ФЛП : для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) первой и второй групп устанавливается военный сбор в размере 10% от минимальной заработной платы. Для ФЛП третьей группы, работающих по единому налогу, сбор составит 1%;

: для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) первой и второй групп устанавливается военный сбор в размере 10% от минимальной заработной платы. Для ФЛП третьей группы, работающих по единому налогу, сбор составит 1%; ежемесячные авансовые взносы для автозаправочных станций (АЗС): этот пункт сохранился, хотя его редакция была изменена. Взносы будут производиться ежемесячно, что позволит правительству получать стабильные налоговые поступления от деятельности АЗС.

Нововведения законопроекта: изменения, которые добавили

В доработанном варианте законопроекта появилось несколько новых положений, которые существенно повлияют на финансовый сектор страны. А именно:

повышение ставки налога на прибыль для банков: на 2024 год для банков устанавливается налог на прибыль в размере 50%. Это значительное увеличение по сравнению с текущими ставками, которое обусловлено необходимостью дополнительных финансовых ресурсов для государства;

повышение ставки налога на прибыль для финансовых компаний : для финансовых компаний ставка налога на прибыль повышается до 25%. Это изменение также направлено на привлечение дополнительных средств в государственный бюджет;

: для финансовых компаний ставка налога на прибыль повышается до 25%. Это изменение также направлено на привлечение дополнительных средств в государственный бюджет; ежемесячная отчетность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ): введение ежемесячной отчетности по НДФЛ станет новым требованиям для предприятий, что позволит правительству осуществлять более оперативный контроль за уплатой налогов.

Позиция правительства и ответы на критику

Даниил Гетманцев, комментируя обсуждение законопроекта, подчеркнул, что некоторые положения, вызвавшие критику со стороны бизнеса и оппозиции, были исключены или изменены. В частности:

НДС не будет повышаться, что стало одним из основных требований бизнеса;

изъято предложение о введении военного сбора на предметы роскоши;

отказались от введения 1% налога с оборота, что также вызвало значительное сопротивление со стороны предпринимателей.

Кроме того, Гетманцев подтвердил, что правительство планирует реализовать таможенную реформу и реформу Бюро экономической безопасности (БЭБ), а также сократить государственные расходы и осуществить детенизацию экономики. Предложенные изменения в налоговое законодательство направлены на усиление финансовой стабильности страны в условиях войны.

Ярослав Железняк отметил, что доработанный правительственный законопроект принесет в бюджет в этом году менее 125 млрд грн. Это частично связано с тем, что законопроект начнет действовать только в течение трех месяцев до конца года, а также из-за отказа от значительного количества налогов, что, по его словам, является положительным. При этом, по предварительным оценкам, ожидания доходов снизились на 30–40 млрд грн. Недостаточные средства планируется компенсировать за счет сокращения бюджета, детенизации и других мер.

Уже в первые недели сентября этот законопроект может быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады. Его принятие будет оказывать значительное влияние на налоговую политику Украины и потребует от бизнеса адаптации к новым условиям.

Как сообщал OBOZ.UA, также Министерство финансов предлагает два варианта налогообложения для онлайн-сервисов (например Uber, Uklon и Glovo), а также онлайн-продавцов (например OLX): либо платформы будут передавать данные о доходах пользователей для автоматического налога, либо сами будут удерживать и платить налоги. Цель – бороться с неофициальной занятостью и увеличить поступление в бюджет.

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