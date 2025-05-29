В TikTok распространяются мошеннические "лайфхаки": вместо бесплатного Spotify - похищают пароли и деньги

В украинском TikTok распространяется опасная мошенническая схема, где под видом технолайфхаков злоумышленники заставляют пользователей запускать вредоносные команды PowerShell, которые устанавливают вирусы для кражи данных. Вместо "бесплатного Spotify" можно потерять пароли, деньги и доступ к криптокошелькам.

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Об этом пишут кибер-специалисты проекта Brama. Пользователям предлагают простые инструкции, как якобы бесплатно активировать Windows, Microsoft Office, Spotify или другие программы.

На самом же деле это ловушка, вместо полезного лайфхака пользователь запускает вирус, который крадет личные данные. Одно из популярных видео в TikTok предлагает команду PowerShell, которая якобы позволяет "расширить функционал Spotify". Автор убеждает, что это легальная хитрость, которую якобы скрывают разработчики.

На самом деле эта команда подключается к удаленному ресурсу по адресу hxxps://allaivo[.]me/spotify и загружает вредоносный скрипт . Этот скрипт устанавливает на компьютер вирусную программу Vidar или StealC - это вредоносное ПО, которое создано для кражи личных данных.

Что именно могут похитить Vidar и StealC

пароли к сайтам, почте и аккаунтам в соцсетях;

к сайтам, почте и аккаунтам в соцсетях; данные банковских карт , включая CVC-коды;

, включая CVC-коды; скриншоты экрана - злоумышленники могут видеть все, что вы делаете;

- злоумышленники могут видеть все, что вы делаете; соокіеѕ, что позволяет им входить в ваши аккаунты без паролей;

что позволяет им входить в ваши аккаунты без паролей; криптокошельки , ключи и остатки на счетах;

, ключи и остатки на счетах; коды двухфакторной аутентификации, которые часто являются единственной преградой для взлома.

Алгоритмы TikTok активно продвигают видео с высоким взаимодействием, и фейковые "технолайфхаки" нередко становятся вирусными. Кроме того, видео создаются с помощью генеративного ИИ - голос звучит убедительно, графика выглядит профессионально, а комментарии под постами (часто фейковые) создают иллюзию доверия. Большинство пользователей не подозревает, что ввод "простенькой команды" в PowerShell дает хакерам полный доступ к их устройству.

Как себя защитить

никогда не запускайте команды из видео или комментариев, если вы не понимаете их содержание;

не вводите команды PowerShell или cmd без проверки источника;

установите антивирус и фаервол;

включите двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно;

регулярно проверяйте свои аккаунты и банковские операции.

Обе программы относятся к классу инфостеалеров - вредоносного ПО, которое специализируется на сборе максимального количества информации с инфицированного устройства. Они действуют быстро и незаметно, а выведенные данные отправляются на серверы злоумышленников в зашифрованном виде. После заражения устройства его может быть очень сложно очистить без полной переустановки системы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники в Украине начали массово звонить пенсионерам, представляясь работниками Пенсионного фонда. Они под видом перерасчета выплат выманивают данные карты Ощадбанка и SMS-код, после чего списывают все средства с банковского счета.

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