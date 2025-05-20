Воруют деньги у украинцев под видом Пенсионного фонда: как работает новая мошенническая схема

Мошенники в Украине начали массово звонить пенсионерам, представляясь работниками Пенсионного фонда. Они под видом перерасчета выплат выманивают данные карты Ощадбанка и SMS-код, после чего списывают все средства с банковского счета.

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Об этом сообщают киберспециалисты Brama. В последнее время в Украине активизировалась волна телефонного мошенничества, направленного прежде всего на людей пожилого возраста – пенсионеров.

Аферисты действуют уверенно, имея в арсенале персональные данные своих жертв, что делает их звонки особенно опасными. Они звонят пенсионерам, представляясь работниками Пенсионного фонда. Они озвучивают полные персональные данные человека – полное имя, адрес проживания, даже бывшее место работы. Такая тактика вызывает доверие у пожилых людей, которые не подозревают подвоха.

Далее аферисты сообщают, что якобы проведен перерасчет пенсии за 2016-2018 годы, и что для получения надбавки нужно пройти телефонную "перерегистрацию". Важно знать, что на самом деле никакого такого перерасчета не проводилось.

Чтобы "перерегистрация" состоялась, псевдоработники просят продиктовать номер банковской карты. Они называют первые цифры – те, что стандартные для карт Ощадбанка, и таким образом убеждают жертву, что им нужно только подтвердить данные. Затем просят назвать остальные цифры карты, срок ее действия и CVV-код на обороте.

На завершающем этапе пенсионера просят сообщить одноразовый SMS-код, который якобы поступил для подтверждения перерегистрации. На самом же деле - это код подтверждения транзакции, которая позволяет мошенникам полностью очистить счет.

Пенсионеры часто доверчивы, особенно когда речь идет о государственных учреждениях, в частности таких как Пенсионный фонд. Они не всегда имеют доступ к современной информации о кибербезопасности, не пользуются мобильными приложениями банков и часто не имеют возможности проконсультироваться с родственниками, именно этим и пользуются мошенники.

Как уберечь себя от аферистов

помните, что Пенсионный фонд никогда не проводит перерегистрацию по телефону;

никому не сообщайте полные данные карты и SMS-коды;

предупредите родных, особенно пожилых, о подобных схемах;

при подозрении на мошенничество – немедленно обратитесь в банк и полицию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине появилась новая мошенническая схема: злоумышленники звонят людям, выдают себя за силовиков и обвиняют в государственной измене. По этой схеме уже пострадала пенсионерка из Тернополя, которая потеряла более 400 тысяч гривен.

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