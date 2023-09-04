В супермаркетах переписали цены: стоимость популярного овоща изменили

В Украине подешевела капуста. Так, 4 сентября килограмм этого овоща стоит в среднем 8,4 грн, что на 1,71 грн меньше средней цены августа. И это при том, что с начала сентября прошло меньше 4 полных суток.

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Об этом сообщает "Минфин". По его данным, в супермаркетах белокочанную капусту продают по 8-10 грн. В частности:

Auchan – по 7,9 грн;

Varus – 7,5 грн;

Megamarket – 9,9 грн.

Что будет с ценами на овощи осенью

Как рассказал OBOZREVATEL исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, осенью украинцам следует ожидать снижения до минимальных показателей цен на ряд овощей:

капусту;

картофель;

морковь;

лук;

свеклу.

А вот на помидоры и огурцы, замечает Пендзин, цены подрастут. Впрочем, это подорожание будет практически незаметным и, по его словам, не превысит 5%.

Причина же этого, по его словам, заключается в том, что сезон этих овощей подходит к концу. "Они просто уже будут заканчиваться", – рассказывает эксперт.

В целом же, констатирует он, многое будет зависеть от погоды. Так, "если будет тепло и сентябрь будет традиционным у нас продолжением лета, то и цены будут летние".

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же за год – с июля 2022 года по июль 2023-го – еда в Украине подорожала на 12,8%. При этом некоторые продукты подорожали очень значительно – более чем на 50%, а некоторые вообще подешевели – что свидетельствует о неоднородной ситуации в разных сегментах рынка.

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