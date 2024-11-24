В супермаркетах кассиры отказываются принимать у украинцев определенные гривни и копейки: что делать

Под предлогом того, что нечем давать сдачу, кассиры в супермаркетах или магазинах могут отказаться принимать у покупателей те или иные купюры и монеты. Однако такие действия являются нарушением законодательства о защите прав потребителей. А потому в такой ситуации следует подавать жалобу.

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Эксперты "Защиты прав потребителей" объясняют: кассиры обязаны принимать у покупателей банкноты и монеты всех номиналов. Также в их обязанности входит самостоятельно следить за тем, чтобы в кассе были необходимые для сдачи деньги.

Настойчивый же отказ кассира принимать у покупателя деньги является нарушением требований законодательства о защите прав потребителей. И соответственно, причиной для составления на него жалобы.

"Проблема "у меня нет сдачи" – не ваша, а кассира. Если кассир продолжает говорить так, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои обязанности", – отметили эксперты.

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В то же время, Кабинет министров утвердил новый перечень товаров, не подлежащих обмену и возврату. В него вошли, в частности:

пищевые продукты;

лекарственные средства;

средства личной гигиены;

косметическая продукция и моющие средства.

При этом подчеркивается: все эти товары невозможно будет вернуть или обменять "без защитной упаковки, препятствующей свободному доступу к таким товарам".

Также в список вошли товары, "нарезанные или раскроенные под размер, определенный потребителем".

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, информация на ценнике товара должна быть точной, понятной, лаконичной и не вводить в заблуждение покупателя. К примеру, из нее должно быть точно понятно, за какой вес указана стоимость. Нарушение же этих правил магазинами и супермаркетами может стать причиной для привлечения их к ответственности.

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