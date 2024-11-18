Украинцев могут "обманывать" в супермаркетах: что должно быть указано на ценниках

Информация на ценнике товара должна быть точной, понятной, лаконичной и не вводить в заблуждение покупателя. К примеру, из нее должно быть точно в понятно, за какой вес указана стоимость. Нарушение же этих правил магазинами и супермаркетами может стать причиной для привлечения их к ответственности.

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Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе. Там отметили:

оформление средств информирования о ценах – собственно, ценников – "производится до поступления товара в торговый зал";

до начала работы сотрудники магазина должны проверить наличие и правильность оформления ценников.

"Стоимость пищевого продукта – важный фактор, учитываемый потребителями при его выборе. Поэтому информация на ценнике товара должна быть точной, понятной, лаконичной и не вводить в заблуждение покупателя", – говорится в сообщении.

Что должно быть указано на ценниках

В целом же, отмечается, на ценниках и указателях цен для продовольственных товаров должны быть отмечены несколько позиций. В частности:

Для весовых товаров.

Название товара, сорт, цена за один килограмм или за 100 граммов.

Для товаров или напитков, продаваемых на разлив.

Название товара или напитка, сорт, цена за единицу емкости или единицу веса.

Для искусственных товаров и напитков в бутылках.

Название товара или напитка, вес или емкость, сорт, цена за штуку.

Для расфасованных товаров.

Название товара, сорт, цена за один килограмм или за сто граммов, вес единицы расфасовки, цена за единицу расфасовки.

"Очень важно соблюдать эти простые правила во избежание неприятных ситуаций, когда потребитель цену за 100 грамм принимает за цену за 1 килограмм. Оформление средств информирования о ценах производится до поступления товара в торговый зал. До начала работы сотрудники магазина должны проверить наличие и правильность оформления (ценников)", – рассказали в службе.

Куда обращаться при нарушении прав покупателя

В то же время, отмечается, если вы считаете, что ваши права потребителя нарушены, а торговое предприятие отказывается удовлетворить ваши требования в соответствии с действующим законодательством – следует обращайться в Госпродпотребслужбу или ее территориальные органы. Их адреса расположены по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, охранники в магазинах и супермаркетах зачастую не представляют эти заведения – поскольку работают по найму от других компаний. А потому они не имеют права заставлять покупателей оплачивать испорченный товар.

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