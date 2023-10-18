В Сумах школа заплатит бывшему депутату более 12 миллионов за ремонт: тот выполнит работу "с наценкой"

В Сумах специализированная школа І-ІІІ ступеней №29 заплатит 12,32 млн грн за капитальный ремонт своего здания фирме бывшего депутата местного горсовета – переплатив за отдельные материалы. Руководительница же этой школы также была депутатом Сумского горсовета – при чем, в то же время, и в составе той же партии. Тендер же прошел только с участием фирмы эксдепутата. То есть был неконкурентным.

Информация об этом содержится в системе Prozorro. Согласно ей, впрочем, победитель торгов снизил цену – изначально школа была готова заплатить 14,59 млн грн.

Однако переплата, все же произошла. Среди прочего, в итоговой ведомости ресурсов указывается, что декоративно-мозаичную штукатурку Ceresit СТ 77 на сумму 982 тыс. грн посчитали по 366 грн/кг. При том, что на рынке ее можно купить вдвое дешевле – по 164 грн/кг.

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А смесь Ceresit СТ-190 на сумму 817 тыс. грн учли по 33,6 грн/кг, но не указали название полностью. Тем не менее, на рынке:

вариант смеси MW Flex стоит 16,96 грн/кг, что почти вдвое дешевле;

цены армированного Pro на достигают 21,58 грн/кг, что в 1,5 раза дешевле.

"Депутатские" фирма и школа

Получит же деньги от школы фирма "Тимвел". Руководит ею Александр Тимчук, который в 2010-2015 года был депутатом Сумского горсовета от партии "Родной город". При этом руководитель школы – Вера Рогова – в то время также была депутатом Сумского горсовета. И тоже от партии "Родной город".

Сама же "Тимвел" фигурировала ранее в нескольких уголовных производствах. При чем связанных с ремонтом школ.

Так, дело от 2018 года касалось ремонта школы №20 в Сумах. По данным правоохранителей:

на замену части оконных и дверных блоков было выделено 1,26 млн грн;

однако она была произведена за деньги родителей учащихся школы.

Впрочем, с 2020 года новые решения по делу не появлялись.

А дело от 2017 года касалось реконструкции дошкольного учебного заведения №16 и школы №24 в Сумах. Проводить ее должна была фирма "Гольфстрим", которая, однако, взяла на субподряд своего конкурента "Тимвелл".

По мнению следствия, служащие "Гольфстрим" внесли в официальные документы заведомо ложные сведения о проделанных работах. В результате чего присвоены бюджетные средства.

В 2021 году же по делу была назначена судебная строительно-техническая экспертиза – однако в "Тимвелле" ответили, что они повреждены и уничтожены из-за потопа в офисе. Тем не менее, суд разрешил следователям обыскать фирму. Впрочем, с 2022 года новые решения по делу не появлялись.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Кривом Роге Управление по благоустройству Центрально-Городского района объявило о тендере на покос травы. Сделано это было в начале октября, проведение аукциона запланировали на 16 октября, а конечным сроком выполнения работ указано 31 декабря 2023 года. Заплатить же за это в управлении намерены 160 456 грн.

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