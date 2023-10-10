В Кривом Роге в октябре решили покосить траву за более чем 160 тыс. грн: сделать это требуют до 31 декабря
В Кривом Роге Управление по благоустройству Центрально-Городского района объявило о тендере на покос травы. Сделано это было в начале октября, проведение аукциона запланировали на 16 октября, а конечным сроком выполнения работ указано 31 декабря 2023 года. Заплатить же за это в управлении намерены 160 456 грн.
Объявление о проведении тендера размещено в системе Prozorro. Согласно ему, косить будущий победитель должен будет собственным оборудованием, "техническое состояние которого не причиняют вреда окружающей среде и не загрязняют окружающую среду горюче-смазочными материалами".
Особое внимание уделяется качеству покоса. В управлении отмечают: при необходимости могут потребовать фотографии территории – до покоса услуг и после него.
Косить же нужно будет не только траву, но и другие растения. В частности:
- дерезу;
- кустарники;
- колючки;
- амброзию и т.д.
Что говорят власти города
Необходимость косить траву посреди осени уже прокомментировал начальник управления благоустройства Центрально-Городского райисполкома Евгений Дивенко. По его словам, ничего экстраординарного в этом нет – ведь:
- заявок на покос травы даже в ноябре немало;
- такой тендер необходим для того, чтобы привести в порядок зеленые зоны совместного пользования.
В то же время, пока проблемы с высокой травой в октябре, похоже, имеют только в этом районе Кривого Рога. Поскольку, как сообщают местные СМИ, он "единственный, где выделили деньги на покос травы в осенне-зимний период".
Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Ковеле Волынской области исполком местного горсовета за 1 день объявил и провел тендер на монтаж кондиционера. Обошлось ему это в 5 000 грн. Единственным участником – и победителем – торгов стала физлицо-предприниматель ("ФОП"), приходящаяся матерью одному из депутатов этого самого совета.
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