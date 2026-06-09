В стране ЕС отменили облегчение трудоустройства украинцев: почему отказались от новых правил

Правительство Польши приостановило работу над созданием перечня дефицитных профессий, который имел целью существенно ускорить трудоустройство украинцев и граждан других стран. Местный бизнес уже испытывает нехватку рабочей силы и поэтому готовится к новым трудностям.

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Об этом сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna. Проект соответствующего нормативного акта находился на консультациях еще с 15 января 2026 года, однако сейчас в ведомстве подтвердили, что работа полностью свернута и возобновлять ее не планируют.

Какую льготу отменили для работодателей

Главная цель создания спецперечня заключалась в ликвидации одной из самых трудоемких и обременительных процедур на польском рынке труда. Работодатели, которые нанимали иностранца на должность из дефицитного списка, должны были получить право не обращаться к главе района (старосте) за справкой о том, что на местном рынке труда нет возможности удовлетворить кадровые потребности.

Предприниматели рассчитывали, что эти правила разгрузят воеводские учреждения и помогут уменьшить очереди на легализацию пребывания иностранцев, которая становилась все более сложной.

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Последствия для польского бизнеса

Обосновывая отказ от реформы, Министерство труда ссылалось на рост уровня безработицы в стране. Впрочем, представители работодателей с такой позицией не согласны.

Они отмечают, что хотя в годовом измерении количество безработных действительно несколько увеличилось по сравнению с предыдущим годом, в течение последних месяцев наблюдается изменение этой тенденции в сторону уменьшения.

Для предприятий, которые привлекают иностранную рабочую силу, сохранение действующих правил означает дальнейшие длительные задержки в воеводских учреждениях – в частности со своевременным оформлением и легализацией пребывания иностранных работников.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы остаются крупнейшей группой иностранных работников в Польше, однако их доля на рынке труда постепенно сокращается. В то же время польские компании все активнее привлекают работников из Филиппин, Колумбии, Непала и Индии, заполняя вакансии, которые ранее преимущественно занимали граждане Украины.

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