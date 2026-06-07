Украинцы теряют позиции на рынке труда Польши: кто занимает их рабочие места

Украинцы пока остаются крупнейшей группой иностранных работников в Польше, однако их доля на рынке труда постепенно сокращается. В то же время польские компании все активнее привлекают работников из Филиппин, Колумбии, Непала и Индии, заполняя вакансии, которые ранее преимущественно занимали граждане Украины.

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Об этом говорится в большом аналитическом материале польского издания WNP.pl. По данным, часть украинских граждан возвращается домой, тогда как другие выбирают переезд в страны Западной Европы.

Главными причинами такого решения остаются высокие зарплаты, лучшие социальные гарантии и широкие возможности для карьерного развития в Германии, Нидерландах, Бельгии и других европейских государствах. Польские работодатели не скрывают, что уже активно адаптируются к новым реалиям. Генеральный директор Worksol Group Михал Солецкий отмечает, что компании начали искать замену украинским работникам среди граждан стран Азии и Южной Америки.

По его словам, польский рынок труда демонстрирует высокую гибкость и способность быстро реагировать на кадровые вызовы. Вакансии, которые раньше преимущественно занимали украинцы, сейчас все чаще заполняют трудовые мигранты из Филиппин, Колумбии, Индии и Непала.

Несмотря на тенденцию к сокращению, граждане Украины все еще составляют наибольшую долю иностранцев, работающих в Польше. По состоянию на сентябрь 2024 года официально трудоустроенными в стране были около 779 тысяч украинцев. В то же время эксперты обращают внимание на то, что доля украинцев среди всех иностранных работников постепенно уменьшается . Если раньше украинцы практически доминировали во многих секторах, то сегодня рынок становится значительно более разнообразным.

Общее количество иностранцев, работающих в Польше, продолжает расти рекордными темпами. Сейчас оно превышает 1,17 миллиона человек. Для сравнения, еще десять лет назад этот показатель был почти в шесть раз меньше. Такая динамика свидетельствует о том, что польская экономика все больше зависит от трудовых мигрантов. Особенно активно в последние годы растет количество работников из государств, которые ранее практически не были представлены на польском рынке труда, это прежде всего страны Азии и Латинской Америки.

Сегодня в Польше работают около 30 тысяч граждан Колумбии и Филиппин. Кроме того, стремительно увеличивается количество работников из Непала и Индии. Подтверждением этой тенденции является статистика по разрешениям на трудоустройство. Только за первые шесть месяцев 2024 года польские власти выдали более 173 тысяч разрешений на работу, причем большинство из них получили граждане стран, не входящих в Европу.

Эксперты отмечают, что работодатели высоко оценивают готовность таких работников выполнять физическую работу и работать в производственном секторе, где традиционно наблюдается дефицит кадров. Наибольший спрос на польском рынке труда сохраняется в сферах, требующих значительного количества рабочей силы. Среди наиболее востребованных профессий остаются:

работники складов;

работники производственных предприятий;

операторы машин и оборудования;

упаковщики продукции;

работники логистической сферы;

персонал для выполнения физической работы.

Именно на эти вакансии сегодня активно привлекают граждан стран Азии и Южной Америки. Аналитики польского рынка труда предупреждают, что украинцы, которые выехали в страны Западной Европы в поисках высоких доходов, могут столкнуться с новой реальностью в случае возвращения в Польшу.

Рабочие места, которые ранее были доступны практически сразу после приезда, уже могут быть заняты работниками из других государств. Польские компании активно формируют новые трудовые коллективы и постепенно уменьшают зависимость от одного источника рабочей силы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ЕС готовится к масштабной трансформации статуса украинских беженцев. Поскольку действующая Директива о временной защите действует до марта 2027 года, европейские чиновники уже сейчас разрабатывают стратегию перехода от экстренных мер к долгосрочной миграционной политике

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