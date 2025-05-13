В России вырастет стоимость добычи нефти: что будет означать рекордный ценник

В России стремительно растет стоимость добычи нефти из-за истощения легкодоступных месторождений и перехода к тяжелым запасам (ТОРЗ), которые требуют дорогих технологий и налоговых стимулов. Это означает, что доходность нефтяной отрасли продолжает снижаться, а бюджет становится все более уязвимым к ценовым колебаниям на мировом рынке.

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Об этом пишут росСМИ со ссылкой на главу "Газпром нефти" Александра Дюкова. В контексте новой Энергостратегии России до 2050 года, которая была принята в апреле, он сделал ряд заявлений относительно будущего нефтедобычи.

По его словам, уже сегодня более 60% добычи компании приходится на так называемые ТРИЗ (трудноизвлекаемые запасы), то есть труднодоступные месторождения, требующие дорогих технологий и значительных инвестиций. Чтобы сохранить нынешние объемы, российские нефтяники вынуждены идти все глубже, сложнее и дороже. А это уже не просто новый этап в добыче - это признак того, что "легкая" нефть в России фактически исчерпана.

Дюков прямо заявил, чтобы ТРОЗ начали массово разрабатываться, необходимо перестроить налоговый режим. Действующая система, по его мнению, не позволяет сделать разработку таких месторождений экономически целесообразной. Проще говоря, без льгот, дотаций и преференций эта добыча убыточна.

Предложенная "донастройка" предусматривает расширение действия налоговых отчислений, которые ранее уже помогли запустить часть проектов. Отдельной темой он отметил, технологическую поддержку отрасли, ведь чтобы осваивать новые месторождения, нужны новые буровые установки, материалы, химия, разработка НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ). Все это требует либо государственного финансирования, либо доступа к западным технологиям, которые из-за санкций остаются вне досягаемости.

Дюков также подчеркивает, что без государственного участия нефтяные компании не справятся. А значит, расходы на поддержку добычи все больше перекладываются на бюджет, который и сам зависит от нефтеденег.

Правительственные планы на уровне 540 млн тонн нефти в год, о которых заявил Дюков, выглядят амбициозно, но уже сегодня становится очевидным, что для их реализации нужна полная перезагрузка подходов в отрасли. "Газпром нефть" признает, что крупные нефтепроекты возможны лишь при условии слаженной работы компании, смежных производств и государства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, нефтяной картель ОПЕК+ может развалиться уже в 2025 году. После этого Россия потеряет возможность зарабатывать на продаже нефти.

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