В России произошло крупнейшее падение добычи газа: из-за санкций агрессор теряет главный источник доходов

Добыча газа российским "Газпромом" составила всего 412,6 млрд кубометров в прошлом году. Это на 20% меньше, чем в 2021-м, ежегодное снижение составляет около 103 млрд куб. м – крупнейшее в истории "Газпрома".

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Россия пытается заменить поставки газа и сейчас единственный крупный покупатель – Китай – покупает газ с большими скидками. Но проблема заключается в том, что поставки быстро увеличить невозможно. Пропускная возможность ограничена. Падение доходов РФ из-за сокращения поставок газа уже происходит.

Россия будет пытаться увеличить внутренне потребление (часть регионов до сих пор не газифицирована). Однако цены на внутреннем рынке ниже, поэтому это не позволит сохранить прежнюю прибыль.

К примеру, чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год снизилась на 41% – до 1,226 трлн рублей (13,1 млрд долларов) с 2,093 трлн рублей (22,37 млрд долларов) в 2021 году. При этом выручка (все деньги, которые получит за проданный газ компания без учета расходов на добычу, транспортировку) от поставок в Европу в 2023-м упадет в четыре раза, до 30 млрд долларов.

Падение также отображается и на объемах добычи. Почти треть добываемого газа идет на экспорт. По предварительным оценкам Oxford Institute for Energy Studies, добыча газа в России в 2022 году составила 672,6 млрд куб. м (с учетом всех добывающих компаний, в том числе и "Газпрома"), что на 90,2 млрд куб. м (11,8%) ниже уровня 2021-го.

"Это самый большой спад производства в годовом исчислении с 1990 года на национальном уровне. Второй самый большой, 81 млрд кубометров, произошел в 2009 году после мирового финансового кризиса и рецессии, когда Европа сократила свои заявки на российский газ, и внутренняя экономика России вошла в глубокую рецессию", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем "Нафтогаз" запустил механизм принудительного взыскания компенсации с России за активы во временно оккупированном Крыму согласно решению Гаагского арбитража. Ее размер составляет 5 млрд долларов.

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