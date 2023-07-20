РФ заплатит за украденное в Крыму: Украина запустила механизм принудительного взыскания компенсации из России

Украинский "Нефтегаз" запустил механизм принудительного взыскания компенсации из страны-террористки России за активы во временно оккупированном Крыму согласно решению Гаагского арбитража. С 12 апреля, когда Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге постановил уплатить РФ $5 млрд компенсации, у страны-агрессорки было достаточно времени, чтобы заявить о намерении добровольно выполнить решение суда.

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Однако этого не произошло. Об этом написал председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов в своей колонке для "Экономической правды".

"В принципе, мы и не ожидали этого от государства, которое сделало своим кредо нарушение каких-либо цивилизованных норм. Поэтому наша команда вместе с иностранными советниками, не дожидаясь, когда высохнут чернила под Гаагским решением, начала разрабатывать и внедрять стратегию по его принудительному выполнению", – отметил он.

Так, 23 июня "Нафтогаз" и еще 5 компаний группы подали в Федеральный окружной суд США в округе Колумбия ходатайство о признании арбитражного решения и допуске к его принудительному исполнению. Представительство интересов Группы осуществляет мультинациональная юридическая фирма Covington & Burling LLP.

"Так начинается большой процесс обновления справедливости, который охватит весь мир", – заявил Чернышов.

Отметим, в 2014 году Россия оккупировала полуостров Крым, захватив, среди прочего, активы группы компаний "Нафтогаз" на миллиарды долларов. Речь идет как о фундаментальных вещах – например, месторождениях – так и об инфраструктуре, технике, оборудовании и здании.

Как сообщал OBOZREVATEL, попытка Кремля "заморозить Европу", перекрыв поставки газа, больно ударила по российскому газовому монополисту "Газпрома". Во второй половине 2022 года, когда РФ отключила газ почти всем странам Европы, "Газпром" получил чистый убыток в размере 1,2 трлн рублей.

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