В России произошел массовый сбой в аэропортах, задержаны рейсы: власти жалуются на хакеров

В России из-за массового сбоя в системе бронирования авиабилетов и регистрации в аэропортах возникли задержки рейсов. Система "лежала" в течение часа, россиянам сбой объяснили хакерской атакой.

Речь идет об электронной системе "Леонардо", оператором которой является "Ростех". Именно в этой госкорпорации сбой объяснили "массированной DDOS-атакой из-за границы".

Во время сбоя авиапассажиры не могли забронировать билеты, провести онлайн-регистрацию на рейсы и заказать другие услуги. Наличие проблем признали местные авиаперевозчики "Аэрофлот", "Россия", "Уральские авиалинии", "Победа" и Red Wings.

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Они просили пассажиров заранее прибывать в аэропорты, потому что регистрация происходила исключительно в ручном режиме, с живой очередью. Судя по всему, справиться с проблемой удалось не всем, т. к. после возобновления работы рейсы авиакомпании "Россия" задерживаются на время от 20 минут до 1 часа.

"Задержаны рейсы авиакомпании "Россия" из Шереметьево в Калининград, Пермь, Мурманск, Ульяновск, Сочи и Петербург... Кроме того, задерживается вылет рейса из Сочи", – сообщают росСМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на все санкции, западные самолеты все еще летают в России. По данным расследователей, обходить ограничения стране-агрессору помогают посредники в пяти странах – Таджикистане, ОАЭ, Турции, Китае и Кыргызстане.

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