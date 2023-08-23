Западные самолеты все еще летают в России: Reuters узнал, кто помогает агрессору с запчастями

России до сих пор удается поддерживать в рабочем состоянии свой парк западных самолетов. Санкции запрещают поставки деталей для воздушных судов, многие из которых постоянно нуждаются в ремонте, что должно было бы привести к прекращению полетов. Но РФ обходит ограничения, благодаря посредникам в пяти странах – Таджикистане, ОАЭ, Турции, Китае и Кыргызстане.

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Ни одно из этих государство не одобрило санкции в отношении РФ, и все они так или иначе помогают стране-агрессору закупать запчасти для самолетов. Об этом пишет Reuters, опираясь на данные российской таможни.

Так, авиакомпания "Уральские авиалинии" с февраля 2022 года ввезла более 20 единиц оборудования для Airbus и Boeing. А в целом российские авиакомпании с момента введения соответствующих санкций в мае-2022 заплатили не менее $1,2 млрд за западные запчасти.

При этом агентство считает, что эта сумма занижена, т.к. при ее расчете учитывались далеко не все партии. Сумма включает только поставки, предназначенные непосредственно для российских авиакомпаний или их подразделений по техническому обслуживанию, а не детали самолетов, отправленные другим компаниям в России.

"Оборудование варьировалось от деталей первой необходимости – для поддержания самолета в летной годности, таких как устройства Northrop Grumman, клапаны давления в кабине, дисплеи и шасси, до более обыденных – кофеварки, телефонные трубки бортпроводников и сиденья для унитазов", – сообщает агентство.

Обход санкций фактически подтвердил глава московского авиационного аналитического центра "АвиаПорт" Олег Пантелеев. По его словам, авиакомпании в РФ "решили проблему" работы в условиях санкций.

"Сначала был шок, никто не знал, что делать. Через два-три месяца были найдены новые каналы поставок, а через шесть-девять месяцев появилось довольно много альтернатив, что позволило снизить цены и сроки поставки", – также сказал Пантелеев.

Но замгенерального директора "Уральских авиалиний" Кирилл Скуратов отказался комментировать, как российский перевозчик закупал запчасти. "Я определенно не скажу вам этого", – ответил он агентству.

Northrop Grumman при этом заявила, что не выявила в своей документации "каких-либо продаж или услуг по ремонту, предоставляемых российским предприятиям". Что, в принципе, ожидаемо, т.к. посредники были не российскими.

Как работают схемы закупки запчастей?

"Уральские авиалинии", "Аэрофлот", S7 и другие авиакомпании до вторжения РФ в Украину полагались на техническую поддержку со стороны глобальных фирм, таких как Lufthansa Technik. Однако когда эти компании прекратили предоставлять услуги российским партнерам, местные авиакомпании обратились к гораздо более мелким поставщикам.

Например, уже в апреле 2022 года подразделение технического обслуживания S7 (S7 Engineering) начало импортировать детали у молдавской компании Air Rock Solutions. Первой поставкой были фильтры для воды для камбузов Airbus заявленной стоимостью $1700. А в течение следующих 14 месяцев S7 получила от Air Rock запчастей как минимум на $1,23 млн.

В Air Rock же отрицают продажу продукции в Россию. Исполнительный директор компании Иван Мельников заявил, что большинство клиентов компании в указанное время находились в ОАЭ и Кыргызстане. "Бизнес с российскими компаниями вести из Молдовы невозможно, просто учитывая, что их банки запрещены в Молдове и платежи не обрабатываются", – сказал Мельников.

Как выяснили журналисты, дело в том, что большинство грузов, зарегистрированных в российских таможенных отчетах как отправленные компаниями Air Rock и Aerostage, следовали окольными маршрутами. В частности, они проходили транзитом через упомянутые ОАЭ или Кыргызстан.

"На вопрос, может ли это указывать на то, что его клиенты в этих странах перенаправили поставки российским авиакомпаниям, молдавский бизнесмен не ответил. S7 и "Аэрофлот" не ответили на сообщения с просьбой прокомментировать ситуацию", – подчеркнули в Reuters.

Путь деталей Northrop Grumman до "Уральских авиалиний" оказался другим. Агентство проанализировало серийный номер, указанный в данных российской таможни для детали, отправленной в Екатеринбург в 2022 году. Деталь была изготовлена ​​в октябре 2008 года и использовалась на различных самолетах, в том числе на самолете в Саудовской Аравии шесть лет назад, сообщил источник в отрасли, имеющий доступ к базы данных обслуживания.

В таможенных отчетах не указана компания, отгрузившая устройство в ноябре-2022. Но они показывают, что в "Уральские авиалинии" поступило довольно много других важных американских деталей, в т.ч. с высокотехнологичными лазерными гироскопами.

Например, в июле-2022 один из приборов них был отправлен "Уральским авиалиниям" через ОАЭ строительной компанией "Истиклолият 20", базирующейся в Таджикистане. По данным данных, в сентябре 2022 года другая таджикская строительная фирма "Кафолати Комил" также отправила одну из деталей в Россию через ОАЭ. В обеих компаниях отказались предоставлять комментарии.

Поставками запчастей Northrop Grumman для "Уральских авиалиний" в ОАЭ занималась компания Skyparts FZCO. Она зарегистрирована в одной из свободных экономических зон Дубая. В этой фирме ожидаемо заявили, что имели дело только с клиентами из Таджикистана. Менеджер Саид Абдуллоев также отметил, что Skyparts приобрела одну из запчастей Northrop Grumman у американского поставщика, но якобы никогда не отправлял ее в Россию. Абдуллоев при этом отказался назвать американскую фирму.

Но и это еще не все варианты. Например, российский авиаперевозчик Nordwind Airlines воспользовался семейными связями для закупки запчастей для 12 самолетов Airbus и 15 самолетов Boeing. Авиакомпания, принадлежащая российской предпринимательнице Карине Букрей, импортировала сотни деталей с помощью турецкой фирмы Ramses Turizm. Эта компания принадлежит мужу Букрей, Рамазану Акпинару.

Nordwind и Букрей не ответили на сообщения с просьбой прокомментировать ситуацию. При этом авиакомпания прекратила получать детали от Ramses Turizm через три дня после того, как агентство спросило о них. Однако Nordwind продолжал импортировать детали от другой турецкой компании Na Havacilik ve Teknik. Там также не предоставли комментариев.

В целом по состоянию на 1 мая 2023 года у россиян находился 541 западный самолет – или в эксплуатации, или на техническом обслуживании (данные швейцарского поставщика авиационной разведки Ch-aviation). Это примерно на уровне довоенного периода, если принять во внимание 75 самолетов, взятых в аренду российскими авиакомпаниями и отозванных их иностранными владельцами, отмечает Reuters.

Впрочем, санкции все же усложнили жизнь российскому авиационному сектору. Некоторые авиакомпании в 2022 году все же были вынуждены разбирать самолеты на запчасти. А компания S7 Airlines не смогла запустить лоукостера.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские и иностранные авиаперевозчики могут столкнуться сновыми проблемами при выполнении рейсов в РФосенью 2023 года. Затруднения могут возникнуть после отключения страны-агрессора от телекоммуникационных каналов, принадлежащих глобальному провайдеру услуг для гражданской авиации – компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiques (SITA).

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