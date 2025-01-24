В России могут резко поднять тарифы на газ: "Газпрому" не хватает денег

Российский газовый монополист "Газпром" требует повышения тарифов на газ в стране. В частности, транспортировка ресурса должна подорожать более чем в 2,5 раза – с текущих 65,2 до около 170 рублей за тысячу кубометров на 100 км (с 27,67 до 72,14 грн по актуальному курсу НБУ). Причина – нехватка денег у компании. Там отмечают, что текущие цены на газ внутри России не покрывают потребностей "Газпрома" в ресурсах.

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При этом требуемое повышение там пытаются оправдать заботой об обычных россиянах, передают росСМИ. Так, начальник отдела стратегического блока "Газпроома" Алексей Сахаров заявил, что текущий уровень регулируемых оптовых цен на газ не обеспечивает формирование финансовых ресурсов в размерах, "достаточных для осуществления необходимых капитальных вложений в поддержание и развитие газовой инфраструктуры в интересах российских потребителей".

Это, по его словам, в будущем может сказаться на надежности газоснабжения. Т.е., не исключено, что без повышения тарифов в России могут начаться проблемы с обеспечением газом своих граждан.

Также, по словам Сахарова, необходимо значительно поднять тарифы на транспортировку газа для независимых производителей – поскольку сейчас "Газпром" качает их газ себе в убыток. Он отметил, что:

Замороженный с 2015 года тариф составляет 62,5 рубля за тысячу кубометров на 100 км.

Расходы компании – 109 рублей (46,26 грн по актуальному курсу НБУ).

Нужная "Газпрому" цена – 170 рублей, сообщил Сахаров.

У Трампа пообещали обанкротить Россию

В то же время, советник президента США Дональда Трампа Роберт Уилки считает, что отказ России от предложения США по окончанию войны в Украине повлечет за собой большие проблемы для этой страны. В частности, Штаты могут наполнить рынок дешевой нефтью, что обанкротит Россию.

По его словам, если Путин не пойдет на "сделку по Украине", США резко увеличат поставки нефти на мировой рынок и опустят цену до 40 долларов за баррель или даже ниже.

"Присутствие США на мировом рынке нефти отправит цену вниз – и это обанкротит российскую экономику. Это окажет невероятное давление на военную экономику Путина", – сказал Уилки.

Как сообщал OBOZ.UA, шведский экономист и дипломат Андерс Аслунд считает, что Россия может исчерпать свои ликвидные финансовые резервы к осени 2025 года. Что может привести ее к финансовому кризису.

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