У Трампа пообещали обанкротить Россию: какое поставили условие Кремлю

Отказ России от предложения США по окончанию войны в Украине повлечет за собой большие проблемы для этой страны. В частности, Штаты могут наполнить рынок дешевой нефть, что обанкротит Россию.

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Об этом рассказал советник Трампа Роберт Уилки. По его словам, если Путин не пойдет на "сделку по Украине", США резко увеличат поставки нефти на мировой рынок и опустят цену до 40 долларов за баррель или даже ниже, передают росСМИ.

"Присутствие США на мировом рынке нефти отправит цену вниз – и это обанкротит российскую экономику. Это окажет невероятное давление на военную экономику Путина", – сказал Вилки.

Кроме того, отметил он, США намерені нарастить поставки сжиженного газа в Европу, что еще больше увеличит их присутствие в регионе. Так, Штаты уже занимают:

70% европейского рынка;

в Германии и некоторых других странах – около 90%.

В свою очередь, аналитики Time ранее также отмечали, что Трамп может поспособствовать быстрому завершению войны в Украине, обвалив экономику России – ударив по ее нефтяному сектору. Дело в том, что та уже рушится и Трампу следует лишь "подтолкнуть ее к обрыву".

"У Трампа есть рычаги, чтобы заставить Владимира Путина быстро прекратить российско-украинскую войну – если президент США откажется от вялого, непоследовательного экономического давления администрации Байдена. ... Россия находится в реальной беде, поскольку ее экономика рушится, а Путин разрушает Россию", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: при грамотном применении санкций российская экономика будет висеть на волоске уже к Пасхе. Что может поставить под вопрос даже удержание Путиным власти.

"Возвращение Трампа может сбросить экономику России с обрыва. И нанести смертельный удар по шатающемуся режиму Путина", – отметили авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, шведский экономист и дипломат Андерс Аслунд считает, что Россия может исчерпать свои ликвидные финансовые резервы к осени 2025 года. Что может привести ее к финансовому кризису.

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