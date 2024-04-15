России удалось быстро отремонтировать некоторые из поврежденных украинскими атаками НПЗ - Reuters

Страна-агрессор смогла отремонтировать некоторые из главных нефтеперерабатывающих заводов. Большинство из них пострадало от ударов украинских беспилотников.

Об этом пишет Reuters. Издание отмечает, что после критики со стороны США относительно влияния на цены горючего, Украина снизила активные атаки.

По подсчетам журналистов, общая мощность попавших под атаки украинских дронов НПЗ сократилась до 90 500 тонн в сутки (660 000 баррелей в сутки) с примерно 123 800 тонн в сутки (907 000 баррелей в сутки) ранее.

В частности, России удалось вернуть в эксплуатацию установку первичной переработки нефти CDU-4 и главную установку CDU-рязанского НПЗ, принадлежащую "Роснефти". Кроме того, после ремонта CDU-4 и CDU-5, а также остановленной еще до атак CDU-6, возобновляется работа Куйбышевского НПЗ.

Как сообщал OBOZ.UA, сначала атаки дронов на российские НПЗ заставили агрессора ввести запрет на экспорт бензина, а ныне РФ пытается нарастить продажу за границу сырой нефти. Однако аналитики считают, что в скором времени экспорт нефти из России также может упасть вместе с объемами ее добычи, потому что сырье просто негде будет хранить.

Напомним, ранее в России пожаловались на очередную атаку дронов на Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. В ночь на 12 апреля атаковать предприятие пытались четыре БпЛА.

Кроме того, 13 марта в Ростовской области также заявляли о падении дрона на территорию нефтезавода. После этого работа предприятия была приостановлена.

В целом, по оценкам НАТО, к началу апреля украинские дроны вывели из строя 15% мощностей российских НПЗ. Поэтому Россия, по данным Института изучения войны, была вынуждена договариваться об импорте бензина из Казахстана.

Впрочем, атакуют Силы обороны не только НПЗ. Так, 5 апреля в Ростовской области снова прогремели взрывы: местные сообщили об атаке на аэродром в городе Морозовск. Там, по данным украинской разведки, могло быть уничтожено не менее шести российских самолетов.