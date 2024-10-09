В ПриватБанке выдают некачественные доллары: как выглядят "опасные" купюры

Клиент государственного ПриватБанка пожаловался на долларовые купюры, которые выдают в банке. По его словам, ему предложили старые банкноты в плохом состоянии. В самом же банке отметили, что купюры, которые они выдают, соответствуют требованиям НБУ.

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Жалоба размещена на портале "Минфин". Согласно ей:

Клиент "сделал заблаговременно заказ на наличные доллары в отделении ПриватБанка". Там заказ подтвердили.

В самом отделении "кассир начала рассказывать свою любимую басню, что деньги есть, но старого образца в неважном состоянии".

При этом он подчеркнул: это – не первый подобный случай. И происходил он не только с ним.

"В отделении ... специально маринуют клиентов, чтобы они не снимали доллары со счета. Говоря, что валюты нового образца нет", – говорится в жалобе.

Что ответили в ПриватБанке

В самом же ПриватБанке в ответ на жалобу отметили, что осуществляют выдачу валюты согласно действующим требованиям Национального банка. При этом, утверждается, все предлагаемые банкноты:

без признаков подделки или значительного повреждения;

"пригодны для операций выдачи наличных денег".

"Банкноты долларов США, эмитированные с 1996 по 2013 год, находятся в обращении в Украине. Вывод из обращения таких банкнот не запланирован в ближайшее время", – рассказали в банке.

Кроме того, отметили там, в отделении банка выдаются купюры, предварительно прошедшие проверку. Соответственно, при выдаче "предлагаются платежные купюры".

Впрочем, отметили там, забирать банкноты клиентов никто не заставляет. "В случае, если вас не удовлетворило состояние купюры, вы можете отказаться ее принимать", – отметили в ПриватБанке.

С какими банкнотами будут проблемы

В то же время, часть долларов банки и обменники вправе не принимать для обмена. Вместо этого такую валюту примут на инкассо (то есть отправят в иностранный банк для обмена) с уплатой комиссии. Размер комиссии составляет около 15-30% от номинала.

Как сообщают в НБУ, часть купюр могут не приниматься для обмена. Речь идет о таких банкнотах:

порванные/резаные;

обожженные/ветхие/гнилые;

имеют повреждения дизайна/элементов защиты или типографские недостатки;

имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображений;

имеют общие загрязнения или такие, которые занимают половину банкноты (в том числе видимые в ультрафиолетовых лучах).

Кроме того, на инкассо принимают банкноты, уже ранее изъятые иностранным государством из обращения. В таких серьезных случаях банкноты можно сдать на инкассо, а все остальные, даже смятые, немного загрязненные или потертые, – должны приниматься в обмен.

"Помните, банкам и небанковским финучреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году выпуска действительных и настоящих банкнот иностранной валюты", – отметили в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала поддельную иностранную валюту. В общей сложности фальшивомонетчики продали 6 600 поддельных долларов и пытались сбыть еще 3 300 долларов. Подозреваемые покупали поддельные доллары, а затем обменивали их на гривню в пунктах обмена валют.

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