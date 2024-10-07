В обменники "занесли" поддельные доллары: мошенники сдали крупную сумму

В Украине разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала поддельную иностранную валюту. В общей сложности фальшивомонетчики продали 6 600 поддельных долларов и пытались сбыть еще 3 300 долларов. Подозреваемые покупали поддельные доллары, а затем обменивали их на гривню в пунктах обмена валют.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили: также фальшивой валютой рассчитались за подержанную технику.

"Установлено, что в состав группы входило 5 человек. Еще 2 человек организаторы привлекали периодически. ... 7 фигурантам уголовного производства сообщено о подозрении. Члены группы задержаны, им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 10 млн грн, а также в виде домашнего ареста в ночное время суток", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: позже детективы БЭБ задержали еще одного участника группы. Как рассказали правоохранители, мужчина, узнав о задержании сообщников, пытался покинуть территорию Украины. Его задержали возле одного из пунктов пропуска.

Сообщается, что беглец вместе с организатором схемы приобрели в столице поддельные банкноты номиналом по 100 долларов и привезли их на территорию Львовской области. За такие действия мужчина получил денежное вознаграждение и должен был получить процент от дальнейшей продажи поддельной валюты.

В настоящее время фигуранту объявлено о подозрении. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 908 тыс. грн.

Фальшивых долларов стало больше

В целом же, признали в свою очередь в НБУ, в 2023 году было выявлено менее 700 фальшивых банкнот иностранной валюты. Это немногим больше, чем в 2022-м, когда таких купюр было найдено около 600.

Впрочем, отмечается, говорить о какой-либо масштабной угрозе рынку и финансовой системе нельзя. "Уровень подделывания банкнот иностранной валюты в прошлом году был низким", – констатировали в Нацбанке.

При этом большинство подделок пришлось на доллары – 97% поддельных банкнот среди всех иностранных. Чаще всего же фальшивыми оказывались деньги больших номиналов.

Так, самой популярной среди мошенников банкнотой стала в 100 долларов – 92% от общего количества изъятых поддельных купюр пришлось именно на нее.

Вторая "любимая" купюра у злоумышленников – 50 долларов. На нее пришлось 7% от общего количества изъятых фальшивок.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине увеличилось количество фальшивых гривен. По итогам первого полугодия 2024 года на 1 млн подлинных банкнот приходилось 3,4 подделки, что на 62% больше по сравнению с прошлым годом.

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