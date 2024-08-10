В Польше заявили о ремонте еще одного пункта пропуска в Украину: могут появиться огромные очереди

В Польше с понедельника, 12 августа, по информации, предоставленной от польской стороны, начнутся ремонтные работы асфальтного покрытия в пункте пропуска "Гребенное – Рава-Русская". Замена покрытия может повлечь за собой усложнение движения и длительное время ожидания, в частности на въезд и выезд в/из Польши грузового направления и на легковом направлении на въезд в Украину.

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Как сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, предварительно работы продлятся до 12 сентября 2024 года. "Просим граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", – говорится в сообщении.

Какие еще пункты пропуска ремонтируют

В Польше в связи с ремонтом покрытия пограничного перехода в Дорогуске уже возникли значительные затруднения с движением транспорта. Ремонтные работы продлятся до 14 ноября. Об этом, как пишет RMF24, сообщили в Надбужанском отделе пограничной службы. Водители грузовиков должны учитывать перебои в движении.

"Ориентировочный срок завершения ремонта – 14 ноября этого года. Перевозчики, по возможности, должны выбрать до того времени другие пункты пропуска. Работы и связанные с ними перебои начнутся в понедельник", – сообщают в ведомстве.

Следует напомнить, что ранее протесты на границе польских аграриев и перевозчиков привели к потере миллиардов долларов. В очередях находилось по три тысячи автомобилей. Однако сейчас речь идет исключительно о технических ограничениях в связи с ремонтными работами.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Туск анонсировал запрет ряда украинских продуктов в Польше. Он отметил, что речь идет о яйцах, фруктах и мясе, которые поляки считают важными для своего рынка.

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