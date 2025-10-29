В Польше случился перелом на рынке труда: что будет с украинскими работниками

В Польше зафиксирован переломный момент на рынке труда: впервые за 25 лет из Германии в страну вернулось больше поляков, чем выехало. Этот тренд может привести к росту трудовой конкуренции для украинцев в Польше. Однако массового вытеснения украинцев с польского рынка все же не ожидается, так как многие из них работают на тяжелых и "неудобных" работах.

Об этом OBOZ.UA рассказала CBDO Gremi Personal Ирина Серова. Чтобы сохранить имеющуюся работу или успешно найти новую она советует украинским работникам повышать квалификацию и продолжать языковую адаптацию.

По прогнозу Серовой, украинский персонал сохранит свою востребованность. На это есть несколько причин:

Дефицит кадров в "неудобных" сферах

Поляки, как правило, ориентируются на более высококвалифицированные и комфортные сегменты рынка. Менее привлекательные и тяжелые сферы, где заняты многие украинцы, продолжат испытывать дефицит рабочей силы.

Демографическая необходимость

Польше необходим приток иностранных работников из-за негативных демографических тенденций в самой стране.

Высокая степень интеграции

Большинство украинских беженцев и мигрантов (70%) уже проживает в арендованном жилье, 90% детей посещают польские школы. Знание польского языка у украинцев, по данным опроса Народного банка Польши, за последние три года заметно улучшилось.

Поляки возвращаются домой: это может стать уроком для Украины

"Впервые с 2008 года из Германии выехало больше граждан Польши, чем прибыло. За данными Федерального статистического управления Германии, в 2024 году страну покинули около 95 тыс. поляков, тогда как приехали лишь 84 тыс.," – сообщают в Gremi Personal.

Возвращение граждан Польши из Германии связано в основном с улучшением макроэкономических показателей:

зафиксировано рекордное снижение инфляции (до 2,9%), стабильный рост заработной платы (+7,5% за год) и повышение покупательной способности (+5% за год).

хотя зарплаты в Польше ниже, чем в Германии, качество жизни, доступность услуг и возможность купить или арендовать жилье делают Польшу более привлекательной для ее граждан.

Эксперты подчеркивают, что опыт Польши, доказавшей возможность возвращения трудовых мигрантов, является примером для Украины.

"Польша продемонстрировала, что возвращение мигрантов возможно, если государство создает условия, которые не лишь не уступают западным, но и предлагают людям больше – ощущение стабильности, принадлежности и реальных перспектив дома. И это является хорошим примером для Украины, возвращение трудовых мигрантов для которой станет решающим фактором послевоенного восстановления страны," – резюмирует Серова.

