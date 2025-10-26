Украинским беженцам в Польше переписали правила пребывания: чего ожидать с 1 ноября

С 1 ноября в Польше вступают в силу новые правила проживания украинских беженцев. Бесплатное жилье оставят только пенсионерам, людям с инвалидностью и многодетным семьям, а всем остальным придется арендовать жилье самостоятельно. Зато статус временной защиты продлен до 4 марта 2026 года.

OBOZ.UA разобрался, что нужно знать украинцам в Польше. С 1 ноября 2025 года в Польше начнут действовать новые правила, они предусмотрены обновленным законом о помощи гражданам Украины, который в конце сентября подписал президент страны Кароль Навроцкий.

Социальное жилье: для кого останется бесплатное проживание

Одно из главных нововведений – завершение приема украинских беженцев в центры коллективного проживания. Согласно новому закону, государство будет принимать новых жителей в такие заведения до 31 октября 2025 года, после чего эта программа будет постепенно сворачиваться. Впрочем, исключения сделаны для уязвимых категорий населения, которые и в дальнейшем смогут проживать и питаться в государственных центрах:

пенсионеры – женщины в возрасте от 60 лет и мужчины от 65 лет, которые получают пенсию;

– женщины в возрасте от 60 лет и мужчины от 65 лет, которые получают пенсию; люди с инвалидностью средней или тяжелой степени;

многодетные семьи.

Для этих групп предусмотрена ежедневная денежная компенсация в размере 15 злотых на проживание и питание. Все остальные беженцы отныне должны самостоятельно покрывать расходы на жилье.

Продление легального статуса пребывания

Вместе с ограничениями по жилью польское правительство одновременно продлило действие временной защиты для украинцев. Теперь она будет действовать до 4 марта 2026 года – до завершения срока действия соответствующего решения Совета ЕС.

В этот период украинцы могут находиться в стране легально, работать, учиться и получать разрешения на проживание (ВНЖ или ПМЖ). В то же время правительство планирует индивидуально рассматривать вопрос продления или аннулирования документов, в зависимости от конкретных обстоятельств пребывания человека.

Представители Министерства внутренних дел Польши отмечают, что краткосрочные поездки украинцев в страну не подпадают под действие временной защиты. То есть те, кто пересекает границу лишь на несколько дней и не планирует оставаться, не будут иметь права на социальные выплаты или статус беженца.

Электронная идентификация и новые требования к документам

Закон также регулирует процедуру идентификации беженцев. Пограничная служба Польши отныне обязана:

вносить в электронную систему данные загранпаспортов украинцев;

украинцев; снимать отпечатки пальцев у всех, кто пересекает границу;

у всех, кто пересекает границу; требовать личное присутствие детей при присвоении им номера PESEL – независимо от возраста.

Кроме этого, украинцы, которые имеют родственников или находятся в браке с гражданами Польши, должны подтверждать родственную связь документально. Без официального подтверждения право на льготы или продление пребывания может быть отменено.

Социальные выплаты: кто получит программу 800+

Польская программа "800+", которая предусматривает ежемесячную выплату в размере 800 злотых на каждого несовершеннолетнего ребенка, теперь будет иметь новые условия для украинцев. Согласно Спецзакону, право на выплаты получат только те, кто работает или учится в Польше, это означает, что получить помощь смогут:

украинцы, которые закончили среднюю школу и поступили в университет или на курсы профессиональной квалификации;

семьи, где хотя бы один из родителей имеет официальное трудоустройство.

Таким образом, правительство стремится поощрить украинцев интегрироваться в польское общество и становиться экономически самостоятельными. По словам представителей администрации президента Польши, государство достигло предела своих возможностей в предоставлении бесплатного жилья и выплат украинским гражданам.

