До 800 злотых каждый месяц: какие выплаты доступны украинцам в Польше с 1 июля

Украинские беженцы, легально проживающие в Польше и имеющие статус PESEL UKR, могут оформить несколько видов государственной помощи. Речь идет о ежемесячных выплатах на детей, единовременной помощи перед началом учебного года, компенсации за ясли, семейной помощи для малообеспеченных, выплатах в случае безработицы и социальной поддержке в сложных жизненных обстоятельствах.

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Об всех программах сообщают официальные польские ресурсы. OBOZ.UA рассказывает о самых популярных видах помощи.

Главное, о чем стоит помнить украинцам

Большинство польских социальных выплат не назначаются автоматически. Для их получения необходимо:

иметь статус PESEL UKR или другое законное основание для пребывания;

или другое законное основание для пребывания; подать заявление в установленный срок;

соответствовать условиям конкретной программы.

Перед оформлением документов стоит проверить актуальные требования на официальных сайтах ZUS, Gov.pl, местного центра социальной помощи или службы занятости (биржи труда). Правила отдельных программ могут меняться или зависеть от конкретной жизненной ситуации.

Выплата 800+ на ребенка

Самая известная программа поддержки семей в Польше – Rodzina 800+. Она предусматривает ежемесячную выплату 800 злотых на каждого ребенка до 18 лет.

Для украинцев со статусом PESEL UKR право на пособие сохраняется при условии легального пребывания в Польше. Кроме того, для семей, находящихся под временной защитой, учитывается, учится ли ребенок в польской школе или посещает детский сад, а также выполняются ли другие требования законодательства.

Заявление подается непосредственно в ZUS. Большинство данных ведомство проверяет через государственные реестры.

300 злотых перед началом учебного года

Ежегодно польское государство выплачивает 300 злотых в рамках программы Dobry Start. Эти средства предназначены для подготовки ребенка к новому учебному году — их можно потратить на канцтовары, учебники, одежду или другие необходимые вещи.

Подать заявление можно:

через PUE/eZUS или приложение mZUS ;

или приложение ; через портал Emp@tia ;

; через электронный банкинг.

Прием заявок длится с 1 июля по 30 ноября. Если документы поданы в июле или августе, деньги должны поступить не позднее 30 сентября.

Компенсация за ясли

Родители маленьких детей могут оформить пособие Aktywnie w żłobku. Оно компенсирует расходы на пребывание ребенка в яслях, детском клубе или у дневного опекуна.

Для украинцев со статусом PESEL UKR действует требование о непрерывном легальном пребывании в Польше не менее 365 дней. Такое же условие распространяется и на ребенка. Подать заявление можно только онлайн.

Семейное пособие для малообеспеченных

Отдельно в Польше действует Zasiłek rodzinny — пособие для семей с небольшими доходами. В зависимости от возраста ребенка выплата составляет от 95 до 135 злотых в месяц.

Вместе с ней можно оформить и другие виды поддержки, в частности:

1000 злотых при рождении ребенка;

доплату для одиноких родителей;

пособие на обучение ребенка в другом городе;

другие доплаты, предусмотренные законодательством.

Для получения помощи необходимо соответствовать критериям дохода. Документы подаются в местный орган социальной защиты по месту жительства.

Пособие по безработице

Украинцы могут получать польское пособие по безработице только при условии, что они официально работали в Польше и соответствуют требованиям законодательства. Сам по себе статус PESEL UKR не дает права на такие выплаты. Чтобы оформить пособие, необходимо:

зарегистрироваться в управлении по труду;

подтвердить не менее 365 дней официальной работы в течение последних 18 месяцев с уплатой необходимых страховых взносов.

Социальная помощь

Если семья оказалась в сложной жизненной ситуации из-за потери работы, болезни, инвалидности или других обстоятельств, она может обратиться за социальной помощью. Главным условием является соответствие критериям дохода. В зависимости от ситуации местные социальные службы могут назначить:

временную денежную помощь;

продуктовые наборы;

другие виды поддержки.

Как сообщал OBOZ.UA, Еврокомиссия официально предложила продлить действие Директивы о временной защите для украинцев, спасающихся от войны в ЕС. В то же время страны-члены Евросоюза могут не предоставлять убежище мужчинам призывного возраста из Украины – это означает, что беженцы, которые уже находятся в ЕС, сохранят свой статус.

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