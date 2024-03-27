В Польше анонсировали переговоры с Украиной: будут участвовать также фермеры

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский в среду, 27 марта, проведет встречу со своим коллегой Чеславом Секерским. В этих переговорах также примут участие представители ассоциаций польских аграриев.

Об этом сообщает издание wnp.pl. Секерский напомнил, что завтра в Польшу прибывает делегация правительства Украины, поскольку на четверг, 28 марта, запланировано совместное заседание правительств обеих стран.

"Завтра мы встречаемся в необычной форме. Потому что кроме украинских и польских министров сельского хозяйства, заместителей министров, советников будут присутствовать представители ассоциаций производителей разных растений. Мы хотим, чтобы этот диалог спустился на уровень производителей", – уточнил министр.

Секерский также подчеркнул, что переговоры с Украиной "будут сложны", поскольку Киев стремится сохранить либерализацию торговли с Европейским Союзом.

Напомним, польские фермеры продлили блокаду границы с Украиной почти на 2 месяца – до 30 апреля. Ранее ее намеревались закончить 10 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина из-за блокады границы польскими фермерами только за февраль 2024 года недополучила 7,7 млрд грн – сумму сравнимую со стоимостью 385 тыс. FPV-дронов. Эти средства должны были попасть в государственный бюджет и полностью направлены на финансирование безопасности и обороны, как и другие таможенные поступления. То есть блокада подрывает способность Украины финансировать армию.

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