В Одессе накрыли международную банду аферистов с фейковым "бизнесом": пострадали более 1500 человек

В Одессе правоохранители разоблачили транснациональную мошенническую сеть, которая действовала под видом фиктивных инвестиционных компаний. Жертвами стали нанесен граждане нескольких стран – в частности, Украины, Казахстана, Армении, Киргизстана и др., в целом могло пострадать более 1500 человек.

Фигурантам сообщили о подозрении, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Как работала схема

"Бизнес" организовал 28-летний одессит, привлекая к схеме IT-специалиста для администрирования сайтов и "звонарей" (сотрудников колл-центров) для контакта с жертвами.

Злоумышленники притворялись, что являются владельцами прибыльного бизнеса в сфере арбитража рекламного трафика и криптовалют и привлекали в несуществующий проект инвесторов, средства потом переводили на криптокошельки и тратили.

Мошенники создавали сайты несуществующих компаний, регулярно меняя их названия для конспирации.

Потенциальным инвесторам предлагали зарегистрировать личные кабинеты, выбрать инвестиционный план и пополнить счет для получения дивидендов.

На самом деле деньги инвесторов сразу аккумулировались на подконтрольных криптокошельках злоумышленников, и мошенники прекращали связь с потерпевшими.

Общая сумма поступлений на такие криптокошельки в 2024-2025 годах превысила 24 млн грн.

Детали

Количество пострадавших, среди которых граждане Украины, Казахстана, Армении, Кыргызстана и других стран, может превышать 1500 человек.

Задокументированный ущерб по семи инвесторам составляет 92 тыс. долларов.

Правоохранители задержали восемь участников группировки, еще один объявлен в розыск.

Всем фигурантам сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах.

Для раскрытия преступления создана совместная следственная группа между компетентными органами Украины и Казахстана.

