Притворялся криптоэкспертом и похитил более 14 млн грн: в Украине разоблачили мошенническую аферу

В Украине разоблачили мошенническую схему, где аферист выдавал себя за эксперта по криптовалютам, завладел доверием мужчины и похитил у него более 14,6 млн грн. Злоумышленнику уже объявлено подозрение, и ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Видео дня

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Житомирской области. Злоумышленник, прикрываясь статусом "эксперта по инвестициям", завладел активами мужчины.

По данным следствия, в 2022 году потерпевший познакомился в одном из мессенджеров с 44-летним жителем Николаевской области. Общение касалось тем инвестиций, обращения криптовалют и перспективных финансовых решений. Мужчина постепенно завоевал доверие житомирянина, представляясь знатоком в сфере цифровых активов.

Летом 2024 года мошенник предложил "выгодный" способ сохранения и обмена криптовалюты. Он убедил потерпевшего перевести средства на якобы безопасный кошелек. Для этого фигурант прислал многозначный код, который, по его словам, должен был упростить процедуру перевода.

Житомирянин, не подозревая подвоха, ввел полученную комбинацию символов в свой аккаунт. В результате все его активы были автоматически переведены на криптокошелек злоумышленника. После успешного похищения активов мошенник совершил ряд транзакций, чтобы усложнить отслеживание движения криптовалюты.

Часть средств он обналичил, а другую провел через несколько биржевых сервисов, пытаясь легализовать незаконно добытые деньги. Общие убытки потерпевшего составили 14 647 262 гривны.

Правоохранители из Житомирского райуправления полиции №2 совместно с киберполицейскими установили личность злоумышленника. Недавно ему сообщили о подозрении в:

мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины);

легализации имущества, добытого преступным путем (ч. 2 ст. 209 УК Украины).

Прокуратура взяла дело под процессуальный контроль. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активизировались мошенники, выдающие себя за продавцов автомобилей. Они публикуют в интернете объявления, а от потенциальных покупателей требуют предоплату. Когда те переводят деньги, злоумышленники исчезают.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!