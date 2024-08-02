В НБУ рассказали об аномальной ситуации на рынке труда: зарплаты перечислили, работникрв критически не хватает

В Украине наблюдается значительный рост зарплат из-за дефицита кадров. Только в первом квартале этого года зарплаты выросли на 17,7%. Больше всего не хватает рабочих в сферах охрана, строительство и рабочие специальности.

Видео дня

Как говорится в инфляционном отчете НБУ, на рынке труда будет сохраняться дефицит кадров. Работодатели вынуждены поднимать зарплаты, что также влияет на рост потребления. Хотя во втором квартале 2024 года рост количества вакансий на сайтах поиска работы несколько замедлился, спрос на рабочую силу оставался значительно выше, чем год назад.

Кого больше всего не хватает

Количество объявлений в сферах охраны, строительства и рабочих специальностей значительно превышает прошлогодние показатели, тогда как в сфере ИТ – существенно сократилось. Также спрос оставался подавленным в образовании, дизайне, искусстве и культуре.

Кроме того, миграция за границу и мобилизационные процессы привели к дальнейшему сокращению предложения рабочей силы и усугублению проблемы нехватки работников для предприятий, что все ощутимее ограничивало их деятельность.

В частности, по данным ООН, в первом полугодии количество мигрантов за рубежом выросло почти на 240 тыс. – до 6.6 млн человек. Кроме того, в дальнейшем снижался уровень участия в рабочей силе среди мужчин.

Как выросли зарплаты

Только в первом квартале 2024 г. в среднем реальные заработные платы увеличились на 17.7%, говорится в отчете НБУ. Высокие темпы роста зарплат сохранились и во втором квартале.

Значительные диспропорции на рынке труда будут сохраняться и на прогнозном горизонте. Некоторое время будет продолжаться миграционный отток населения. Мобилизация и сравнительно длительный процесс приобретения специальных профессиональных навыков новыми работниками также будут сдерживать предложение рабочей силы. Даже при дальнейшей нормализации условий функционирования экономики возвращение мигрантов в Украину, все больше адаптирующихся к жизни за границей, будет медленным.

Кроме того, диспропорции на рынке труда останутся неравномерными по регионам и отраслям и будут определяться изменениями структуры экономики. Определенные вызовы для рынка труда будут возвращены демобилизованным в гражданскую жизнь. Поэтому уровень безработицы будет снижаться в прогнозном периоде, однако остается повышенным по сравнению с показателями до полномасштабного вторжения.

Есть и положительные прогнозы. Ожидается, что реальные зарплаты превысят свой довоенный уровень в течение 2025 года и будут расти в дальнейшем.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!