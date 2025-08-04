В магазинах и банках могут отказаться принимать такие гривни: что обязательно следует проверить каждому

В Украине банки, магазины и другие юридические лица не должны принимать некоторые гривневые банкноты. В частности, поврежденные огнем, водой, различными жидкостями, химикатами и т.п.

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Об этом рассказали в в НБУ. Там отметили: также юрлица не имеют права принимать банкноты, площадь которых во время приемки и обработки может стать меньше 55% начальной площади банкноты – к примеру, если от купюры оторвана значительная часть.

При этом подчеркивается: если же поврежденные купюры гривни "сохранили целую часть площадью не менее 55% своей начальной площади", кассовые работники банковских учреждений должны принимать их без ограничений. Также приему подлежат разорванные либо разрезанные на две части банкноты, если:

на них сохранились оба одинаковых номера и серия;

общая площадь этих частей – не менее 55% начальной площади банкноты.

В то же время, отмечается, при наличии документа о проведении дезинфекции и/или дезактивации, выданного уполномоченным на выполнение таких функций лицом, территориальные подразделения Нацбанка все же могут осуществляют обмен поврежденных гривен. Однако только настоящих.

"Физические и юридические лица обязаны для обмена таких банкнот обращаться непосредственно в соответствующие территориальные подразделения Национального банка Украины. Уполномоченные подразделения Национального банка принимают решение об обмене банкнот в присутствии предъявителя или должны принять их на исследования по его заявлению", – рассказали в регуляторе.

Когда следует обращаться к правоохранителям

В то же время, разъяснили эксперты организации "Защита прав потребителей", отказ кассиров в супермаркетах и магазинах принимать настоящие, целые, незагрязненные и т.п. купюры и монеты определенного номинала является нарушением действующего законодательства. При чем даже в том случае, если кассиры объясняют это отсутствием возможности дать сдачу.

Там подчеркнули: такое поведение является неправомерным. И служит основанием для подачи жалобы руководству торговой точки.

"Проблема отсутствия сдачи – не ваша ответственность, а кассира. Если кассир продолжает утверждать обратное, следует обращаться к администрации магазина и указывать, что кассир пытается переложить свои обязанности на покупателя", – пояснили эксперты.

Также отмечается, что требование предъявить определенную сумму или принуждение к размену крупной банкноты в другом месте следует рассматривать как неправомерное перекладывание сотрудником магазина своих обязанностей на покупателя. Так же следует расценивать требование определенной суммы.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, старые дефектные гривневые банкноты могут оказаться для украинцев источником неплохого заработка. Благодаря своим уникальным особенностям такие купюры представляют ценность для коллекционеров, которые готовы отдавать за них тысячи гривен.

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