Украинцы могут хорошо заработать, продав старые гривни: какие ценятся

Старые дефектные гривневые банкноты могут оказаться для украинцев источником неплохого заработка. Благодаря своим уникальным особенностям такие купюры представляют ценность для коллекционеров, которые готовы отдавать за них тысячи гривен.

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Так, 5 грн 1992 года купили за 17 000 грн. Такая стоимость обусловлена их браком – на обратной стороне четко пропечатаны лишь орнамент и номер.

А 5 500 грн купили 100 грн 2014 года выпуска. Как рассказал автор объявления:

Купюра не имеет элемента SPARK.

Это – композиция из стилизованных изображений фрагментов кристаллической решетки и растительного орнамента, обладающая кинетическим эффектом. При изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются постепенные переходы от золотистого цвета к нефритовому.

На банкноте виден след от чернил.

В то же время на большинстве старых украинских монет разбогатеть не удастся. Дело в том, что коллекционеры ценят только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота, а также редкие экземпляры. В то же время обычные оборотные украинские монеты не являются сокровищем – из-за своей "простоты" и массовости.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение. Часто присылают на оценку 25 копеек. А их тираж был 50 с чем-то миллионов штук. Это, грубо говоря, по одной монете на человека. И если зайти в группы оценки монет, то там действительно каждый первый их присылает", – рассказал OBOZ.UA нумизмат Виталий Ткач.

Он подчеркнул: 99,9% монет абсолютно обычные. А чтобы найти хоть сколь ценную, коллекционерам нужно перебрать целую гору копеек.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года. Цель – оптимизация номинального ряда.

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