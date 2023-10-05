В Ковеле исполком горсовета провел тендер за несколько минут: победила мать местного депутата

В Ковеле Волынской области исполком местного горсовета за 1 день объявил и провел тендер на монтаж кондиционера. Обошлось ему это в 5 000 грн. Единственным участником – и победителем – торгов стала физлицо-предприниматель ("ФОП"), приходящаяся матерью одному из депутатов этого самого совета.

Объявление о тендере размещено в системе Prozorro. Согласно ему:

публикация информации о торгах состоялась в 15:11 17 июля;

информацию о победителе было опубликовано в тот же день в 15:15. Т.е., через 4 минуты.

Видео дня

При этом победитель не снизил цену ни на гривню. И оценил свою работу во все те же 5 000 грн, которые исполком намеревался платить из местного бюджета изначально.

Кто стал победителем

Победила в торгах "ФОП" Климук Любовь Ивановна. По информации YouControl:

этот "ФОП" был зарегистрирован почти 15 лет назад – в конце 2008 года;

основным видом деятельности его является еемонт компьютеров и периферийного оборудования.

По информации же Ковель media, Любови Ивановне уже исполнилось 85 лет. А еще она является матерью одного из депутатов местного горсовета.

"Любовь Климук является мамой депутата городского совета Ковеля, председателя депутатской фракции партии "Слуга народа", первого кандидата на выборах в местном списке от этой политической силы Вадима Климука. В предыдущей каденции он был депутатом горсовета от "Объединения "Самопомощь", а до этого – членом политической партии "Сильная Украина", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, вероятно, указанный в реєстрах номер телефона Климук ей не принадлежит. К такому выводу можно прийти по причине того, что на звонок "ответила ее невестка".

Примечательно, что монтаж кондиционера – не первый тендер от исполкома городского совета Ковеля, выигранный этим "ФОП". По данным Clarity Project, с 2017 года таких уже насобиралось 20 – на общую сумму в 310,5 тыс. грн.

Всего же с 2016 Любовь Ивановна победила в 418 тендерах на общую сумму в почти 3 млн грн. Все они прошли исключительно в Волынской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины", которой принадлежат телеканалы "Дом" и FREEДOM, потратит почти 17 млн грн на производство сериала "Вглыб кроличей норы". Получит же деньги компания, которая входит в группу олигарха Виктора Пинчука, а он сам числится среди ее конечных бенефициаров.

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