Водоканал в Киевской области решил купить смартфоны в сети торговых центров народного депутата: конкурентов у нее не было

Вышгородское коммунальное предприятие "Водоканал" купило 2 смартфона Samsung за 52 798 грн. Продавцом стала сеть торговых центров "Эпицентр К", которой владеют нардеп из группы "За будущее" Александр Герега и члены его семьи.

Об этом свидетельствуют данные системы Prozorro. Согласно им, тендер прошел в неконкурентной борьбе: "Эпицентр К" был единственным участником торгов.

Более того, победитель не сбросил ни копейки. Полная сумма, которую вышгородский "Водоканал" был готов заплатить за телефоны, составляла 52 тыс. 798 грн 1 коп. И именно за столько "Эпицентр К" согласился продать телефоны.

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Какие телефоны купил водоканал

У "Эпицентр К" вышгородский "Водоканал" закупил 2 смартфона. Это:

Samsung SM-S908;

Samsung SM-A546.

Цены за штуку и другие детали, а также характеристики смартофонов, неизвестны – поскольку обнародован только отчет о закупке. Что не позволяет точно определить, переплатил "Водоканал" поставщику, либо же заплатил рыночную цену.

В то же время, отметим: обозначение SM-S908 указывает на модель Samsung Galaxy S22 Ultra. Она представлена в модификациях как:

с разным количеством оперативной памяти – от 8 ГБ до 12 ГБ;

так и встроенной памяти – от 128 ГБ до 1 ТБ.

Соответственно, цены в интернет-магазинах существенно отличаются. Такой телефон можно купить как за 31 562 грн, так и за 60 275 грн.

В то же время, обозначение SM-A546 указывает на модель Samsung Galaxy A54 5G. Она стоит дешевле за Samsung SM-S908 – в зависимости от размера оперативной и встроенной памяти цена на этот смартфон колебается от 14 219 грн до 17 529 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "НежинТеплоСети", среди основателей которой числится компания, принадлежащая государству, заказала смартфон iPhone 13 128 GB Midnight за 31 503 грн. При этом в торгах принимала участие лишь 1 компания, а против самой "НежинТеплоСети" – имеющей многомилионный долг – возбуждено дело о банкротстве.

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