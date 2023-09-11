В Нежине теплосети решили купить iPhone 13. При этом компания имеет многомилионный долг и дело о банкротстве

"НежинТеплоСети", среди основателей которой числится компания, принадлежащая государству, заказала смартфон iPhone 13 128 GB Midnight за 31 503 грн. При этом в торгах принимала участие лишь 1 компания, а против самой "НежинТеплоСети" – имеющей многомилионный долг – возбуждено дело о банкротстве.

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Объявление о закупке размещено в системе Prozorro. Там же опубликован договор купли-продажи, в котором название смартфона написали с ошибкой: в слове iPhone пропущена буква "h" – так что получилось iPone. Таким образом, фактически было изменено название гаджета и "НежинТеплоСети" по сути заплатила за телефон несуществующего бренда.

Сомнительный "хвост" победителя

В торгах принимала участие лишь 1 компания – "Комел". Она продала "НежинТеплоСетям" телефон за ту сумму, которую та готова была заплатить, – не снизив ее ни на гривню.

По данным YouControl, среди участников "Комел" – целая группа лиц. Бенефициаров же у нее 2 – Владимир Караван и Александр Караван.

Им также принадлежит фирма "Медиа-Вест". Которая в 2021 году приняла участие в сомнительном тендере для Львовского университета им. Ивана Франко.

Университет закупал мебель почти на 1 млн грн. В тендере приняли участие "Медиа-Вест" и частный предприниматель Максим Лушпак. Последний сделал предложение на 38 тыс. грн дороже и снижать его не стал. Так в торгах победила "Медиа-Вест".

"ФОП" Лушпак не стремился побеждать, поскольку не загрузил все необходимые документы. А те, которые загрузил, были отсканированы в одинаковой с "Медиа-Вест" программе, а на страницах заметны идентичные дефекты печати или сканирования. Это может свидетельствовать о том, что они готовились на общей технике", – рассказали об этом тендере в "Наших Грошах".

Более того, отметили там, по телефону, который Лушпак указал как контактный, можно связаться с "Медиа-Вест". Там подтвердили связь с Лушпаком, указав, что он "находился на предприятии на испытательном сроке и пытался устроиться конструктором".

iPhone купил потенциальный банкрот с огромным долгом

Учредителями "НежинТеплоСети" являются две компании. Это:

коммунальное предприятие "Нежинтеплоэнерго" Нежинского горсовета;

акционерное общество "Облтеплокоммунэнерго".

При этом против "НежинТеплоСети" возбуждено дело о банкротстве – по иску физлица-предпринимателя по незначительному долгу в размере в 450 тыс. грн.

Более того, в настоящее время, по данным YouControl, предприятие имеет долг в 13,138 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем ясли-сад в Кременчуге едва не купили кухонный термометр почти за 400 млн грн. Сначала провели тендер, потом заключили договор, как вдруг оказалось, что такой термометр стоит 120 грн. Поэтому заявили о механической ошибке – и договор разорвали.

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