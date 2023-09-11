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В Нежине теплосети решили купить iPhone 13. При этом компания имеет многомилионный долг и дело о банкротстве

Роман Костюченко
Рынки и компании
3 минуты
1,0 т.
В Нежине теплосети решили купить iPhone 13

"НежинТеплоСети", среди основателей которой числится компания, принадлежащая государству, заказала смартфон iPhone 13 128 GB Midnight за 31 503 грн. При этом в торгах принимала участие лишь 1 компания, а против самой "НежинТеплоСети" – имеющей многомилионный долг – возбуждено дело о банкротстве.

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Объявление о закупке размещено в системе Prozorro. Там же опубликован договор купли-продажи, в котором название смартфона написали с ошибкой: в слове iPhone пропущена буква "h" – так что получилось iPone. Таким образом, фактически было изменено название гаджета и "НежинТеплоСети" по сути заплатила за телефон несуществующего бренда.

Договор составили с ошибкой

Сомнительный "хвост" победителя

В торгах принимала участие лишь 1 компания – "Комел". Она продала "НежинТеплоСетям" телефон за ту сумму, которую та готова была заплатить, – не снизив ее ни на гривню.

"НежинТеплоСети" купила смартфон iPhone 13 128 GB Midnight за 31 503 грн
Победитель торгов не снизил цену ни на гривню

По данным YouControl, среди участников "Комел" – целая группа лиц. Бенефициаров же у нее 2 – Владимир Караван и Александр Караван.

Им также принадлежит фирма "Медиа-Вест". Которая в 2021 году приняла участие в сомнительном тендере для Львовского университета им. Ивана Франко.

Университет закупал мебель почти на 1 млн грн. В тендере приняли участие "Медиа-Вест" и частный предприниматель Максим Лушпак. Последний сделал предложение на 38 тыс. грн дороже и снижать его не стал. Так в торгах победила "Медиа-Вест".

"ФОП" Лушпак не стремился побеждать, поскольку не загрузил все необходимые документы. А те, которые загрузил, были отсканированы в одинаковой с "Медиа-Вест" программе, а на страницах заметны идентичные дефекты печати или сканирования. Это может свидетельствовать о том, что они готовились на общей технике", – рассказали об этом тендере в "Наших Грошах".

Более того, отметили там, по телефону, который Лушпак указал как контактный, можно связаться с "Медиа-Вест". Там подтвердили связь с Лушпаком, указав, что он "находился на предприятии на испытательном сроке и пытался устроиться конструктором".

iPhone купил потенциальный банкрот с огромным долгом

Учредителями "НежинТеплоСети" являются две компании. Это:

  • коммунальное предприятие "Нежинтеплоэнерго" Нежинского горсовета;
  • акционерное общество "Облтеплокоммунэнерго".

При этом против "НежинТеплоСети" возбуждено дело о банкротстве – по иску физлица-предпринимателя по незначительному долгу в размере в 450 тыс. грн.

Против "НежинТеплоСети" возбуждено дело о банкротстве

Более того, в настоящее время, по данным YouControl, предприятие имеет долг в 13,138 млн грн.

Предприятие имеет долг в 13,138 млн грн

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем ясли-сад в Кременчуге едва не купили кухонный термометр почти за 400 млн грн. Сначала провели тендер, потом заключили договор, как вдруг оказалось, что такой термометр стоит 120 грн. Поэтому заявили о механической ошибке – и договор разорвали.

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