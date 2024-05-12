Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать: к чему готовиться украинцам

В ближайшее время в Украине лишь в одной сфере нанимать на работу будут чаще, чем увольнять, – в строительстве. В остальных же увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых. Впрочем, в целом, по всем отраслям подобные изменения будут проходить лишь в небольшом количестве компаний – большинство же не намерено менять количество своих работников.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Нацбанка. Там признают: оценки занятости несколько улучшились, "но остались неоднородными".

"Руководители предприятий строительства и торговли были настроены на незначительное увеличение численности работников. Респонденты промышленности и сферы услуг продолжали ожидать сокращения персонала", – рассказали в регуляторе.

Где будет больше увольнений

Согласно данным НБУ, среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 81%;

нанимать новых – 9%;

проводить увольнения – 10%, что ненамного превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 83%;

нанимать новых – 6%;

проводить увольнения – 11%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы торговли:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 86%;

нанимать новых – 6%;

проводить увольнения – 8%, что немногим больше, чем тех, кто готов увеличивать штат.

Где нанимать будут чаще, чем увольнять

В то же время сфера строительства стала единственной, где нанимать новых сотрудников собираются чаще, чем увольнять имеющихся, – 14% против 9%. Впрочем, как и в других отраслях, подавляющее большинство компаний сектора не намерено менять количество своих работников – таких 77%.

За работу на дому в Украине готовы платить до 30 тысяч

В то же время, удаленная работа становиться все популярней в Украине. И не без причины – некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам около 30 тыс. грн.

К примеру, на популярном сайте поиска работы можно найти вакансию репетитора английского языка. Платить готовы 15-30 тыс. грн. Работать нужно от 10 часов в неделю, однако чтобы выйти на зарплату 25 тыс. грн и выше, отмечается, "нужно предоставить 8-часовой график 5 дней в неделю и проводить занятия качественно".

А турагентство ищет менеджера по работе с туристическими агентами. На работе среди прочего придется подтверждать заявки от турагентов, проводить консультации по продуктам и сайту компании и пр. Платить готовы от 30 до 35 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем подавляющее большинство украинских работодателей намерено повысить зарплаты своим работникам в 2024 году – об этом сообщили 72% участников соответствующего опроса. При этом в основной массе повышение запланировано на 11-15%. Т.е. если работник получает среднюю зарплату по стране (в 2023 году она составила 17 442 грн), то после повышения его вознаграждение вырастет на 1 919 – 2 616 грн.

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