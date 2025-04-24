Аренда за ​​все деньги: где в Украине съем 1-комнатных квартир "съедает" почти всю зарплату

Больше всего зарплаты аренда 1-комнатной квартиры "съедает" в Ужгороде. Там за съем такого жилья придется отдать сразу 76% среднего месячного заработка. Меньше всего – в Харькове, 19%.

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Кроме того, рассказали на крупном профильном портале, отдавать сравнительно небольшую часть зарплаты за аренду 1-комнатной квартиры нужно в Запорожье – 25%.

В то же время, кроме Ужгорода, огромную часть заработка съем жилья "съедает" в Луцке – 75%. А также во:

Львове – 71%;

Киеве – 65%;

Ивано-Франкковске – 61%;

Житомире – 60%.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру

В целом же аренду 1-комнатных квартиры в Украине стоит от 4 000 до 18 200 грн. Больше всего нужно платить в:

Ужгороде – 18 200 грн;

Киеве – 17 900 грн;

Львове – 17 700 грн.

Дешевле всего арендовать такое жилье в Харькове – 4 000 грн. А также в:

Запорожье – 5 000 грн;

Николаеве – 6 000 грн;

Кропивницком – 6 500 грн.

Какие зарплаты в Украине

В то же время, по данным крупного кадрового портала, предлагаемые зарплаты в крупных городах Украины колеблются от средних 17 500 до 27 500 грн. Больше всего работодатели говтовы платить украинцам в Киеве – в среднем, собственно, 27 500 грн. А также:

Львове – 25 000 грн;

Ужгороде – 24 000 грн;

Днепре, Черновцах – 23 500 грн;

Одессе – 23 000 грн;

Ивано-Франковске – 22 500 грн;

Харькове – 20 000 грн.

Меньше всего – в Сумах, где предлагают в среднем 17 500 грн. А также:

Кривом Роге – 18 000 грн;

Кропивницком, Чернигове – 19 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого нужно заключить соответствующий договор.

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