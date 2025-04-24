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Аренда за ​​все деньги: где в Украине съем 1-комнатных квартир "съедает" почти всю зарплату

Роман Костюченко
Рынки и компании
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Где в Украине съем 1-комнатных квартир 'съедает' почти всю зарплату

Больше всего зарплаты аренда 1-комнатной квартиры "съедает" в Ужгороде. Там за съем такого жилья придется отдать сразу 76% среднего месячного заработка. Меньше всего – в Харькове, 19%.

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Кроме того, рассказали на крупном профильном портале, отдавать сравнительно небольшую часть зарплаты за аренду 1-комнатной квартиры нужно в Запорожье – 25%.

В то же время, кроме Ужгорода, огромную часть заработка съем жилья "съедает" в Луцке – 75%. А также во:

  • Львове – 71%;
  • Киеве – 65%;
  • Ивано-Франкковске – 61%;
  • Житомире – 60%.
Больше всего аренда 1-комнатной квартиры "съедает" зарплаты в Ужгороде

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру

В целом же аренду 1-комнатных квартиры в Украине стоит от 4 000 до 18 200 грн. Больше всего нужно платить в:

  • Ужгороде – 18 200 грн;
  • Киеве – 17 900 грн;
  • Львове – 17 700 грн.

Дешевле всего арендовать такое жилье в Харькове – 4 000 грн. А также в:

  • Запорожье – 5 000 грн;
  • Николаеве – 6 000 грн;
  • Кропивницком – 6 500 грн.
Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру

Какие зарплаты в Украине

В то же время, по данным крупного кадрового портала, предлагаемые зарплаты в крупных городах Украины колеблются от средних 17 500 до 27 500 грн. Больше всего работодатели говтовы платить украинцам в Киеве – в среднем, собственно, 27 500 грн. А также:

  • Львове – 25 000 грн;
  • Ужгороде – 24 000 грн;
  • Днепре, Черновцах – 23 500 грн;
  • Одессе – 23 000 грн;
  • Ивано-Франковске – 22 500 грн;
  • Харькове – 20 000 грн.

Меньше всего – в Сумах, где предлагают в среднем 17 500 грн. А также:

  • Кривом Роге – 18 000 грн;
  • Кропивницком, Чернигове – 19 000 грн.
Какие зарплаты в Украине

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого нужно заключить соответствующий договор.

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