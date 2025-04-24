Аренда за все деньги: где в Украине съем 1-комнатных квартир "съедает" почти всю зарплату
Больше всего зарплаты аренда 1-комнатной квартиры "съедает" в Ужгороде. Там за съем такого жилья придется отдать сразу 76% среднего месячного заработка. Меньше всего – в Харькове, 19%.
Кроме того, рассказали на крупном профильном портале, отдавать сравнительно небольшую часть зарплаты за аренду 1-комнатной квартиры нужно в Запорожье – 25%.
В то же время, кроме Ужгорода, огромную часть заработка съем жилья "съедает" в Луцке – 75%. А также во:
- Львове – 71%;
- Киеве – 65%;
- Ивано-Франкковске – 61%;
- Житомире – 60%.
Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру
В целом же аренду 1-комнатных квартиры в Украине стоит от 4 000 до 18 200 грн. Больше всего нужно платить в:
- Ужгороде – 18 200 грн;
- Киеве – 17 900 грн;
- Львове – 17 700 грн.
Дешевле всего арендовать такое жилье в Харькове – 4 000 грн. А также в:
- Запорожье – 5 000 грн;
- Николаеве – 6 000 грн;
- Кропивницком – 6 500 грн.
Какие зарплаты в Украине
В то же время, по данным крупного кадрового портала, предлагаемые зарплаты в крупных городах Украины колеблются от средних 17 500 до 27 500 грн. Больше всего работодатели говтовы платить украинцам в Киеве – в среднем, собственно, 27 500 грн. А также:
- Львове – 25 000 грн;
- Ужгороде – 24 000 грн;
- Днепре, Черновцах – 23 500 грн;
- Одессе – 23 000 грн;
- Ивано-Франковске – 22 500 грн;
- Харькове – 20 000 грн.
Меньше всего – в Сумах, где предлагают в среднем 17 500 грн. А также:
- Кривом Роге – 18 000 грн;
- Кропивницком, Чернигове – 19 000 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого нужно заключить соответствующий договор.
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