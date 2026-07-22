В Киеве официально запустили 5G: где уже работает связь нового поколения

22 июля в Киеве заработала пилотная версия технологии 5G. В тестовом режиме связь нового поколения будет работать в центре столицы (от Майдана Независимости до Бессарабской площади) и в отдельных точках мобильных операторов.

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Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибытко. Полноценный запуск 5G в Украине планируется только после окончания войны, отметил он.

"Зачем нужен этот пилотный проект? Он помогает проверить, как работает сеть в условиях различной нагрузки, протестировать оборудование, оценить качество покрытия и собрать данные, необходимые для будущего масштабирования технологии", – пояснил заместитель министра.

Прибытко подчеркнул, что после Киева следующей в очереди на запуск 5G является Одесса. Ранее технологию тестировали во Львове, Бородянке и Харькове, где связь нового поколения опробовали почти 1,5 миллиона абонентов. По всей стране уже работает более 300 базовых станций пилотной сети, а её показатели:

максимальная скорость во время тестирований – выше 1 Гбит/с;

средняя скорость для пользователей – около 600-700 Мбит/с (в разы быстрее, чем привычный 4G).

Где в Киеве уже работает 5G-связь

Lifecell

Бессарабская площадь, Крещатик, Майдан Независимости.

На Центральном и Южном железнодорожных вокзалах.

Рядом со станциями метро "Печерская" и "Арсенальная".

Возле ТРЦ Ocean Plaza и Центрального автовокзала.

На Подоле (Почтовая и Контрактовая площади).

На территории ВДНХ.

На Севастопольской площади.

В ТРЦ "РайON" (Троещина) и ТРЦ Retroville.

Vodafone (карта покрытия)

Как подключиться к 5G?

В Минцифры пояснили, что обычно телефоны подключаются к новой сети автоматически. Если значок 5G не появился, эксперты советуют выполнить несколько простых шагов:

проверить в настройках мобильных данных, поддерживает ли ваш телефон 5G, и обновить ОС;

отключить режим энергосбережения, выключить режим "В самолете" или перезагрузить телефон.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, срок действия номера для абонентов мобильного оператора "Киевстар" составляет 365 дней. По истечении этого срока, при условии отсутствия оплаты за приобретение пакетов услуг, номер будет отключен.

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