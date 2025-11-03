В Киеве обвалились цены на аренду квартир: сколько теперь стоит снять жилье

В Киеве резко снизилась стоимость аренды квартир. За последний месяц удешевление составило почти 5 000 грн, или 19,11%, – со средних 24 726 до 20 000 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

Видео дня

За год же цены снизились сразу на 16,54%, сообщает M2bomber. Т.е. почти на 4 000 грн.

А вот в полугодовом разрезе удешевление менее масштабное. За этот период оно составило 4,43%, или почти 2 000 грн.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир в среднем стоит от 11 000 до 29 014 грн. Т.е. разница между самым дорогим и самым дешевым составляет более 18 000 грн.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 11 000 грн. А также:

в Соломенском – 15 250 грн.

Оболонском – 17 000 грн.

Днепровском, Святошинском – 17 500 грн.

Дарницком – 17 750 грн.

Дороже всего снимать квартиру в Подольском районе, где это стоит в среднем 29 014 грн. А кроме того, в:

Шевченковском – 28 500 грн.

Печерском – 28 500 грн.

Голосеевском – 24 950 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 12 800 и 14 400 грн. Объявлений с такими ценами насчитывается по 8,8%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 18 000 грн. Таких объявлений – 9,6%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 19 600 грн. Таких объявлений насчитывается 19,4%.

Как правильно снимать квартиры

Вместе с тем в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого нужно заключить соответствующий договор.

Как рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ", такой документ должен включать несколько параметров. В частности, это:

ФИО и адреса сторон.

Объект аренды.

Дата заключения договора и срок, на который он заключается.

Размер и порядок оплаты.

Важно детально прописать, каким образом будет производиться оплата. В частности, на банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты храните выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору, или акт приема-передачи произвольной формы, или расписку", – советуют специалисты.

Порядок осуществления коммунальных платежей.

Вопрос страхового депозита и его возврат.

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует сохранность квартиры и имущества внутри. То есть, если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде арендатора будет удержана стоимость причиненного ущерба из этого депозита. Из него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

Акт приема-передачи.

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине может появиться новый вид аренды жилья – с правом выкупа. Впрочем, касаться это будет не всей недвижимости. Ожидается, что распространяться норма будет на социальное жилье, однако для этого придется прожить в нем минимум 10 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!