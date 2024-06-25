В Карпатах продают дом в горном селе всего за $9 тысяч: как выглядит

В Карпатах, в горном селе, продается дом за 9 тыс. долларов. Площадь дома – 40 квадратов, а вместе со зданием продается 22 сотки земли.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. В доме есть три комнаты, само здание построено еще в 1980-х. Дом утеплен пенопластом, есть электроэнергия. При этом нет водоснабжения.

"Продается дом с землей 22 сотки в живописном горном селе Уторопы, около леса. Дом состоит из трех комнат и пивной под домом, есть свет, газовая труба проходит рядом. Хороший заезд в каждое время года", - говорится в объявлении.

Уторопы – село Косовского района Ивано-Франковской области. В селе проживает около 2 тыс. жителей.

Цены на вторичном рынке

За последние полгода выросли цены и на вторичном рынке столичного жилья. В конце мая средняя стоимость квадратного метра в таких квартирах составляла 57 730 грн, что почти на 5000 грн больше, чем за шесть месяцев раньше.

Для однокомнатных квартир чаще всего выставляют стоимость квадратного метра в 54 000 грн, что составляет 8,4% объявлений о продаже. В самом дешевом сегменте найти квартиры по цене квадратного метра в 15 000 грн достаточно сложно – таких объявлений всего 0,1%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, у украинцев есть несколько недель для уплаты налогов на недвижимость. Квитанции-сообщения они должны получить до 1 июля. Размер налога зависит от площади недвижимости, а также от минимальной зарплаты.

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