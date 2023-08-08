В Италии вводят 40% налог на сверхприбыли банков – акции финучреждений рухнули в цене

Италия планирует обложить сверхприбыли банков 40%-ным сбором. В результате финучреждения могут заплатить около 2 млрд евро и лишиться 19% прибыли. Решение правительства страны привело к резкому падению акций местных банков – на 6-8% за день.

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Падение банковских акций также уменьшило рыночную стоимость итальянских кредиторов на 9,5 млрд евро. Предполагается, что дополнительный сбор будет ограничен 2023 годом, но его могут и продлить, пишет Bloomberg.

Сбор направлен на повышение бюджетных доходов после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил ключевую ставку. Полученные 2 млрд евро собираются направить в фонд для финансирования мер по снижению фискального давления на семьи и компании.

Однако решение еще не окончательное. Постановление правительства (текст которого, кстати, пока не опубликован), также должен утвердить парламент страны. Кроме того, итальянские банки могут оспорить введение сбора в судебном порядке, как это сделали их испанские коллеги.

При этом, по сути, предлагается два варианта налогообложения. Первый предполагает введение налога в размере 40% на разницу между чистым процентным доходом в 2022 и 2021 годах, если она превышает 5%. Второй нацелен на разницу в чистом процентном доходе между 2023 и 2021 годами – не менее 10%. Согласно заявлению правительства, оно выберет один из двух вариантов – с наибольшей суммой.

Правительство Италии решило, что сбор необходим, после того, как итальянские банки опубликовали размеры своих прибылей. Кроме того, крупнейшие игроки этого рынка – Intesa и Unicredit – повысили свои прогнозы прибыли на весь год на фоне ужесточения политики ЕЦБ.

К примеру, чистый процентный доход UniCredit в первом полугодии 2023 года вырос на 42%. Таким образом, после возможной уплаты сбора и при сохранении такого роста прибыли по итогам года у банка останется 2% от полученной суммы.

"Мы считаем этот налог будет негативным для банков, учитывая его влияние как на капитал и прибыль, так и на стоимость собственного капитала банковских акций", – отметили аналитики Citigroup.

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