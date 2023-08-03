Украина стала первой в мире: ПриватБанк запустил программу цифровой аутентификации платежей в онлайн-торговле

Государственный ПриватБанк представил новую программу цифровой аутентификации платежей в онлайн-торговле, позволяющую проводить быстрые транзакции без присутствия карты. Такой проект является первым в мире.

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Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка. Программа реализуется совместно с платежной системой Visa.

Программа цифровой аутентификации Digital Authentication Framework (DAF) работает на основе технологий EMV 3-D Secure и Visa Token Service. В банке утверждают: это гарантирует безопасность транзакций без присутствия карты.

"Украина стала первой страной в мире, где запущена эта новаторская программа. Это событие знаменует переломный момент для электронной коммерции и платежного рынка в целом. Первая в истории прямая транзакция DAF 3DS прошла в Украине 26 мая 2023 года", – рассказали в банке.

DAF представляет из себя набор критериев эффективности систем цифровой коммерции. Если электронная торговая транзакция отвечает этим критериям, то продавцы могут не беспокоиться о ее классификации.

"Программа разработана для того, чтобы транзакции электронной коммерции происходили так же эффективно, как платежи в физических торговых точках, обрабатываемые в соответствии с международным стандартом операций с банковскими картами EMV", – отметили в "Привате".

Как это работает?

Digital Authentication Framework – это обновление программы Visa Secure, основанной на технологии 3-D Secure (3DS) и требующей прохождения многоэтапной проверки для аутентификации клиента банком-эмитентом, прежде чем транзакция электронной коммерции (без присутствия карты) может быть одобрена с уверенностью. Однако с DAF активная аутентификация требуется только для первой транзакции, последующие же одобряются автоматически.

Благодаря этому потребители испытывают меньше неудобств, уменьшается количество заказов, остающихся неоформленными в корзине, и продавцы получают более высокий уровень конверсии.

"Новая программа DAF 3DS улучшит процесс осуществления онлайн-платежей, сочетая безопасность и удобство. Благодаря ей пользователи смогут реже проходить процедуру проверки подлинности, а продавцы будут лучше контролировать процесс оформления заказа и потребительский опыт", – прокомментировал Мэтт Шарпентье, глобальный руководитель направления аутентификации и идентификации Visa.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ПриватБанк добавил в приложение "Приват24" новую функцию по перевыпуску карт. Их будут поставлять в отделения и почтоматы "Новой Почты".

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