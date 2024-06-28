В IKEA ответили, собираются ли вернуться в Украину

В компании IKEA не подтвердили, что уже приняли решение открыть магазин в Украине. Главное условие для возобновления работы: обеспечение безопасности сотрудников и клиентов.

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Об этом говорится в ответе IKEA в ответ на запрос OBOZ.UA. "Наш главный приоритет при возобновлении работы магазина в Киеве – это безопасность наших сотрудников и клиентов. Нам также нужно обеспечить все другие операционные аспекты, включая поставки продуктов, чтобы мы могли обеспечить функциональность розничных или онлайн-магазинов. Пока мы не можем сказать, когда это будет", – отмечают в компании.

Также в компании пообещали, что как только у них "появятся какие-то новости, они будут рады поделиться ими". Ранее в Украине сразу несколько СМИ сообщили, что IKEA собирается возвращаться в Украину.

Якобы в единой торговой точке компании в Киеве ведутся подготовительные работы. Однако дату возобновления работы в IKEA пока не раскрывают. Решение о возвращении в Украину принял центральный офис компании в мае, сообщают источники Forbes.

Отмечается, что на позицию IKEA, не желающую возвращаться в Украину до окончания боевых действий, повлияло открытие магазинов конгломерата Inditex, в частности Zara и Bershka, а также возвращение сети H&M. Технические работы, по данным СМИ, уже начались. В частности, и подготовка магазина IKEA в Киеве к открытию – источники сообщают, что снимают вывески с фасада на ремонт.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, одна из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в индустрии моды – испанская Inditex – вернулась в Украину. 3 апреля открылись магазины ряда брендов – в том числе Zara, Bershka, Zara Home, Oysho, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti.

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