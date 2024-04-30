В ЕС заинтересовались защитой украинских хранилищ газа от России: какая от этого выгода Европе

Европейский Союз (ЕС) проявил интерес к защите газовых хранилищ Украины от возможных российских атак. Этот интерес оправдывается не только стратегической важностью газовой инфраструктуры, но и для сохранения благоприятных цен на газ для Европы.

Об этом рассказал глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев в интервью The Financial Times. "ЕС заинтересован в защите объектов хранения, транспортировки и добычи, учитывая, что газовая инфраструктура Украины хорошо интегрирована в европейскую энергетическую систему ", – отметил Чернышев.

Компания "Нафтогаз" сообщила, что газохранилища на западе Украины уже несколько раз подвергались атакам в течение последних месяцев, но пострадали лишь поверхностные объекты. В то же время подземные хранилища, которые могут располагаться на глубине до 3 километров, остались невредимыми.

Чернышев отметил, что хотя американская помощь будет полезна обороне Украины, постоянная защита инфраструктуры требует значительных ресурсов в виде средств противовоздушной обороны. "Мы можем оказаться в ситуации, когда нам все равно понадобится больше средств ПВО даже после получения помощи от США, и страны ЕС, конечно, должны играть решающую роль в оказании этой помощи ", – отметил он.

Украина является транзитным маршрутом для российского газа в Европу, а ее газохранилища предоставляют европейским трейдерам возможность хранения газа. Эта функция стала особенно важной перед прошлой зимой, когда газовые хранилища в ЕС были заполнены до максимальной мощности.

Чернышев также отметил, что рекордные объемы газа в европейских хранилищах помогут избежать дефицита следующей зимой, но существуют риски потери транзита российского газа через Украину. Он уверен, что потеря этого газа будет иметь незначительные последствия для Европы, а потребность в газе со стороны ЕС не изменит рынок значительно, даже если поставки через Украину сократятся.

Контракт "Нафтогаза" с "Газпромом" истекает в конце этого года. Чернышев заявил, что "Нафтогаз" не будет продолжать его действие.

Это означает, что в 2025 году российский газ не будет поставляться через Украину, что заставит такие страны, как Австрия и Словакия искать альтернативные источники поставок. "Причина, почему "Нафтогаз" продлил это транзитное соглашение даже в условиях войны с Россией, состоит в том, чтобы удовлетворить потребности ЕС в газе и остаться надежным партнером для союзников", – сказал Чернышев.

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