В ЕС не выдержали конкуренции: Украина обвалила цену важного продукта

Сахарная промышленность Евросоюза (ЕС) переживает существенный спад – цены и прибыли производителей падают, расходы растут, а заводы закрываются. Местный бизнес связывает это с экспортом украинского сахара во время полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает Financial Times. Впрочем, на самом деле на стоимость сахара повлиял ряд факторов, включая климатические условия, болезни и регулирование.

Европейские сахаровары обвиняют Украину

Нынешние цены на сахар в ЕС упали до самого низкого уровня за три года. Среди причин называют увеличение украинского экспорта, а также увеличение производства сахарной свеклы и общую тенденцию к снижению потребления сахара в Европе.

Коммерческий директор крупнейшей французской сахарной группы Tereos Давид Сурио заявил об угрозе жизнеспособности производства сахара в ЕС в долгосрочной перспективе в целом. Он аргументировал это снижением цен и ростом затрат в связи с погодными условиями, болезнями свеклы и регулированием.

Но Пьер-Анри Дитц отмечает вред импорта сахара из Украины. В 2023-2024 годах украинские производители поставили в Европу более 1 млн тонн сахара, что привело к резкому увеличению запасов и снижению цен. Впрочем, с июля импортные квоты были сокращены на 80%.

Также аналитик отметил важность "фактора какао". "Около 30% наших продаж связаны с рынком какао, поэтому спад спроса на шоколад может повлиять на продажу сахара", – объясняет Дитц.

Возможные последствия

Согласно последним данным Еврокомиссии, по сравнению с прошлым годом цены на сахар в Европе упали более чем на треть – до 536 евро за тонну по состоянию на июнь. Что касается Tereos, в августе компания сообщила о неутешительных финансовых результатах в апреле-июне:

снижение выручки на 25% в годовом исчислении – до 1,2 млрд евро;

падение прибыли (до вычета процентов, налогов, амортизации и износа) на 79% – до 56 млн евро;

периодический операционный убыток достиг 22 млн евро;

чистый долг вырос до 2,265 млрд евро.

Похожие проблемы переживает и крупнейший производитель сахара Европы – немецкий Südzucker. В июле компания заявила о падении операционной прибыли в первом квартале 2025 года на 85% – до 22 млн евро. Причем именно сахарное подразделение понесло 56 млн евро операционных убытков, и до конца года они могут вырасти до 200 млн евро.

Из-за экономического спада в этом году в ЕС уже закрылось пять сахарных заводов в дополнение к 14 в Великобритании, которые прекратили работу в 2010-2025 годах. Таким образом, общее количество действующих заводов сократилось до 83.

"При нынешних ценовых уровнях рынок просто не является постоянным. Если цены не скорректируются, мы увидим, как по всей Европе закрывается еще больше сахарных заводов", – говорит генеральный менеджер большого производителя сахара Пьер-Анри Дитц.

Также о проблемах отрасли свидетельствует и то, что площадь сельхозугодий, засеянных свеклой, в этом сезоне уменьшилась почти на 10%. Фермеры взвешивают потенциальные прибыли на фоне очень реальных расходов – с 2017 года средняя стоимость производства сахара выросла на 200 евро за тонну.

Также OBOZ.UA сообщал, что мировые запасы достигли многолетнего минимума, поэтому в конце 2025-го или в начале 2026 года ожидается рост цен на этот продукт. Впрочем, украинские производители смогут не только покрыть внутреннее потребление сахара в стране, но и оставить значительный объем для экспорта.

