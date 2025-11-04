В ЕС меняют правила управления автомобилем: кого касаются нововведения

Европейский Союз планирует изменить правила управления автомобилем. В первую очередь, в частности, это касается людей старшего возраста.

Об этом сообщает European Newsroom, ссылаясь на депутата Европарламента Ютту Паулюс (Германия, Зеленые/Европейская партия). Отмечается, что пожилые водители авто должны будут проходить обследование каждые пять лет, чтобы сохранить свои водительские права.

"Новые правила повышают возраст, по которому может быть аннулировано водительское удостоверение. Это касается людей с 50 до 65 лет. Впрочем, водители старшего возраста не потеряют автоматически водительские права по достижении определенного возраста, но все равно будут проходить обязательные медицинские осмотры", – говорится в сообщении.

Цель изменений

– Повышение безопасности дорожного движения.

– Евросоюз планирует исключить смертельные ДТП до 2050 года.

Детали

– Согласно новым правилам, лица старше 65 лет должны будут проходить медицинские осмотры каждые пять лет. Отрицательное заключение специалиста больше не приведет к автоматической потере водительских прав. Депутаты Европарламента решили избежать дискриминации в отношении пожилых людей.

– Новые правила предусматривают, что государства-члены ЕС могут – но не обязаны – сокращать срок действия водительских удостоверений, чтобы применять более частые медицинские осмотры, медицинские самооценки или другие специальные меры, включая курсы повышения квалификации.

– Водительское удостоверение в странах ЕС будет действительным 15 или 10 лет. Водительские удостоверения для грузовиков и автобусов будут действительны в течение 5 лет

– Эксперты отмечают, что с возрастом психофизические способности водителей снижаются, как и их зрение, слух и время реакции. В Институте автомобильного транспорта отметили, что наибольшие изменения времени реакции происходят в возрасте от 50 до 60 лет, а также после 65 лет.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют резко усилить ответственность за нарушение правил дорожного движения, главным образом, благодаря существенному повышению штрафов. Но вполне вероятно, что нардепы, следуя примеру соседней Польши, могут ввести систему штрафных баллов, которая будет предусматривать лишение водителей удостоверений за нарушения на дорогах.

Как уже сообщал OBOZ.UA, за первое полугодие 2025 года в Украине зафиксировано более 375 тыс. дел из-за неуплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Больше всего должников среди мужчин 25-45 лет, а лидерами по количеству производств остаются Киев, Днепропетровская и Одесская области.

